#tarih dergisinin editör ekibi değiştirildi

#tarih dergisinin editör ekibi değiştirildi. Gelişmeyi derginin yayın yönetmeni Gürsel Göncü duyurdu.

Göncü, sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamada, “2009’da ntv tarih olarak başlayan, 2014’te #tarih adıyla bugüne kadar süren dergimiz; Ocak 2025 itibarıyla başka bir editoryal ekip ve başka bir yayın-yazı kurulu tarafından yayımlanmaya başlamıştır” dedi.

Sabahları okurlara gönderilen e-bülten’i çıkaran ekibin de değiştiğini kaydeden Göncü, “Bu ürünlerde kullanılan geçmiş yazılar ve görsel malzemelerin telif ve hükümranlık hakları saklıdır ve tamamen yazarlarına aittir. Özellikle 1 Ocak’tan itibaren yayımlanan e-bülten’de bu yazı ve görsel malzemelere dair herhangi bir referans veril(e)memesi, yayıncının hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz” ifadelerini kullandı.

Göncü, değişikliğin kimseye haber verilmeden yapıldığının altını çizdi ve “yakında tekrar buluşma” mesajı vererek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“KASIM AYINDA SÖYLENDİ”

“1. Derginin imtiyaz sahibi kuruluşun yaklaşık 6 ay önce bu yapısal değişime karar vermesi; ancak yayın yönetmeni başta olmak üzere dergi çalışanları ve yazarlarının bundan haberdar edilmemesi;

2. Dergiyi hazırlayan ekibin sözkonusu gelişmeleri “dışardan” duyması;

3. Nihayet Kasım 2024 başlarında dergimizle ilgili yeni bir yapılanmaya gidileceğinin söylenmesi;

4. Sadece idari bir reorganizasyon değil, aynı zamanda editoryal bir değişiklik de yapılacağının yine şifahi olarak bildirilmesi;

5. Bu süreçte yayın yönetmenine (Gürsel Göncü) danışılmadan dergimizin kimi yazarlarının aranarak kendilerine yazılarına devam etme teklifleri yapılması;

sadece profesyonel/mesleki ilkelerde değil, aynı zamanda deontolojik/ahlaki değerlerde de ülkemizde giderek genelleşen bir çöküntüye işaret etmektedir.

Tüm bunlara rağmen enseyi karartmıyoruz. Editoryal ekip ve uzman yazarlarımızla en kısa zamanda tekrar buluşacağız. Hepinize mutlu seneler diliyorum. Tarih durmaz, durdurulamaz!

Saygılarımla.”