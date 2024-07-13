Tarih dersi reformu Ermenistan’ı karıştırdı

Ermenistan’da hükümet, müfredattaki tarih derslerinde “Ermeni Tarihi” yerine modern “Ermenistan Tarihi”ni öğretme kararı aldı. Muhalefet tepki gösteriyor.

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Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın hükümeti, müfredattaki tarih derslerinde “Ermeni Tarihi” yerine modern Ermenistan devletinin öne çıkarıldığı “Ermenistan Tarihi”ni öğretme kararı aldı. Rusya’dan uzaklaşarak Batı ile yakınlaşmasını sürdüren Paşinyan hükümetinin açıklamasında “Ermeni Tarihi” adının “devlet olma fikrini içermediği veya açıkça temsil etmediği” belirtildi.

MUHALEFET TEPKİLİ

Başbakan Paşinyan “Ermeni Tarihi” içeriğinin, önceki devletlerin özelliklerinden çok bunların kuruluş ve yıkılışının silsilesine yoğunlaştığını kaydetti. Paşinyan “Devlet bambaşka bir kültürdür, bambaşka bir bakış açısıdır. Bu düşünce tarzının her zaman ve her yerde elimizde olmadığını kabul edecek güce sahip olmalıyız. Artık dünyanın ve hayatın bambaşka bir şekilde görülebildiği devlet algısı kulesine tırmanmaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanı Andreasyan da “Ermeni Tarihi" ifadesinin kendileri açısından devletleşme fikrini tam olarak aktarmadığı için sorunlu olduğunu söyleyerek “Tarih öğretimi her şeyden önce tarihi olayların modern Ermenistan Cumhuriyeti açısından analizini ve sunumunu amaçlamalıdır" dedi. Ermenistan’da tarih eğitimine bakış ve bunun adlandırılması meselesi bu yılın başında da gündeme gelmiş, muhalif politikacılar ve tarihçiler yeni önerilere karşı çıkmıştı.

‘TALEP DIŞARIDAN GELDİ’

Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi üyesi ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Eduard Şarmazanov, Paşinyan hükümetinin ülkeyi geçmişinden koparmayı amaçladığını ve “Ermeni tarihinde Batı Ermenistan" olarak öğretilen birtakım içerikleri müfredattan kaldırmak istediğini iddia etmişti. Paşinyan’ın iktidara gelmesiyle görevden ayrılan eski Soykırım Müzesi Müdürü tarihçi Hayk Demoyan da, değişikliğin dış dünyadan gelen taleplerden kaynaklandığını savunmuştu. Tarihçi Doç. Dr. Edgar Hovhannisyan, Azerbaycan’ın eylülde tamamen geri aldığı Karabağ bölgesinde tek taraflı Ermeni yönetimi kurmuş olanların ve Ermenistan’ı kuranların, okullarda Ermeni Tarihi dersini gören nesiller olduğuna işaret etti.