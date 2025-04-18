Tarih haftaya belli olacak

Haber Merkezi

DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada, "Cuma günü Adalet Bakanı ile İmralı Heyeti’nin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin Hastane’de olması nedeniyle ertelendi" denildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki hafta yeni randevu tarihi netleştiğinde paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı. TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Önder, 12 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Yapılan bilgilendirmelerde Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilmişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bakırhan, şunları söyledi: "Hastane yönetimi ve operasyonu yapan hekimler zaten kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Kamuyoundaki farklı yorum ve spekülasyonlara lütfen itibar edilmesin. Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi, birçok badireyi atlattı. Mücadele ediyor, direniyor. Bu mücadele ve direnişin de sağlıklı bir şekilde bize kavuşabileceğini umuyoruz, bekliyoruz. Umarım bu Önder’e yapılan dayanışma sahip çıkma önümüzdeki günlerde, Sırrı Süreyya Önder’in uğruna sağlığını dahi verdiği barış mücadelesine de sahip çıkarak devam eder. Her gün bir önceki günden ilerleme sağlandığını söylediği hekim arkadaşlar. Biz de onlara güveniyoruz"

SÜREÇ DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e ilişkin "En etkili şekilde ehil kadroların müdahale ettiği bir sağlık süreci olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz" dedi.

Bir gazetecinin, "Sırrı Süreyya Önder barış görüşmelerinin de önemli isimlerinden bir tanesiydi. Kendisini sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süreç bekliyor. Bu aşamada özellikle barış görüşmeleriyle ilgili son durum ne olacak?" sorusu üzerine Yılmaz, şunları kaydetti: "Yaklaşımıyla üslubuyla terörsüz Türkiye sürecine çok büyük katkıları, destekleri olduğunu biliyoruz. Ancak bu süreç tabii kişileri aşan bir süreç. Daha geniş anlamda bir siyasi iradeyle yürüyen bir süreç. Terörsüz Türkiye süreci sağlıklı bir şekilde bütün ilgili kurumlarımızın titiz çalışmalarıyla yoluna devam edecektir. Orada herhangi bir aksama söz konusu değildir, olmaz. Tabii ki Sırrı Bey’in katkıları çok farklı, çok insani katkılar. Bunları da bir kenara koymadan söylüyorum ama o süreçler devam edecektir."