#tarih'in kasım sayısı çıktı: "Kadının sabrı sınıra dayanınca"

#tarih dergisi kasım sayısı bayilerde okuyucuyla buluşmak üzere yerini aldı.

Kapağına "Kadının sabrı sınıra dayanınca" sözlerini taşıyan dergi, Türkiye'de bayide ve web sitesinde satışa sunuldu.

Kasım 2024 sayısında neler var? "Amazonlar, hanım sultanlar, imparatoriçeler ve halktan hatunların, erkek terörüne karşı amansız mücadelesi... 100. yıl: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Gençler Ata’ya söz veriyor: ‘Devrimleri koruyacağız!’

İlk yayın: Cemal Süreya ve Papirüs dergisi

Türkiye’de gıda terörü geleneği

İlk yayın: Edebiyat dergileri arasında Yahya Kemal rekabeti

Yayımının 165. yılı: Charles Darwin’in Türlerin Kökeni

Kimlikten kriminolojiye parmak izinin benzersizliği

172 yıllık tanıklık: Tophane Kasrı

Arkeo Tarih: Keşfedilen ilk ‘kutsal taş’

Almanya’nın yakın geçmişinde döner-kebap simgesi

100. yıl: Sovyetler Birliği ile ilk millî maçımız

Yunus Nadi’den eşine mektuplar: Düşmanı Yendik Nazime!

İlk büyük spekülasyon: Galata Borsası’nın çöküşü

‘Böz’den ‘bez’e: Bir kelimenin değersizleştirilmesi

Peygamber’in ‘izi’nde bir miras: Kadem-i Şerif Tekkesi"

Gezi direnişi için hazırladığı 'Yaşarken Yazılan Tarih' sayısı nedeniyle 2013 yılında yayından kaldırılan "NTV Tarih" dergisi, "#tarih" adıyla 2014'te yeniden okuyucusuyla buluşmuştu.

Alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından orjinal belge ve araştırmalara dayanarak yazılan makaleler, güçlü görsellerle bir araya getirilerek okuyucuyla buluşturuyor.

"Bugünü anlamak, dünü hatırlamak, yarına bırakmak için" mottosuyla yayın hayatını sürdüren '#tarih' temel misyonunu; her türlü aktüel, siyasi, ideolojik yaklaşımın ötesinde, geleceğe kalacak referans yayınları oluşturmak olarak tanımlıyor.