Tarih kimin mahkûm olduğunu gösterecek

Haber Merkezi

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri, başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. TBB Başkanı Erinç Sağkan, soruşturmaya tepki göstererek, ‘‘Tarih önünde kimin mahkûm olacağını hep birlikte göreceğiz’’ dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, ‘‘Terör örgütü propagandası yapmak’’ ve ‘‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’’ suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri dün ifade verdi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Sağkan, hukuka aykırı ve ifade hürriyetini kısıtlayıcı şekilde yapılan soruşturmaya karşı İstanbul Barosu’nun yanında savunma mesleğini savunmak için adliyede olduklarını belirtti. Erinç Sağkan, şunları söyledi: ‘‘İstanbul Barosu’nu savunurken, aynı zamanda bu topraklarda yaşayan her bir yurttaşımızın en temel hak ve özgürlüklerini savunmak için buradayız. 147 yıldır İstanbul Barosu bunu yapıyor. Her bir yurttaşımızın temel hak ve özgürlüklerini savunuyor. Cumhuriyetin kurucu değerlerini savunuyor. Laikliği, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunuyor. İşte bugün, o ses susturulmaya çalışılıyor. Onun için buradayız.’’ Bir hukuk kurumu olarak yürütülen usulsüz soruşturmalara meşruiyet kazandırmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyen Sağkan, şöyle devam etti: “Usul, esastan çok daha önemlidir. O nedenle bugün İstanbul Barosu Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sayın savcılara usulü yerine getirme konusundaki beyanlarımızı ileteceğiz.”