Tarih netleşti: TBMM, Can Atalay için toplanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, siyasi partileri milletvekilliği düşürülen Can Atalay için 16 Ağustos Cuma günü saat 15.00’te toplantıya çağırdı.

Toplantıda, Atalay hakkındaki AYM kararının okunması halinde, vekilliğinin iade edilmesi sürecinin başlaması gerekiyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası kapsamında hapis cezası verilen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna hükmetmişti. Kararın gerekçesinde, "Hukuken var olmayan işlem ile ilgili söz konusu talebin incelenebilmesine imkan bulunmadığı" ifade edilmişti.

Kararın ardından Atalay'ın avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye için başvuruda bulundu. Atalay da mahkeme kararına dikkat çekerek, tahliyesini ve milletvekilliğinin yeniden tanınmasını talep etti.