Tarih olacaksınız

Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyuma karşı düzenlenen mitinge binlerce yurttaş katıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları “Saray da küçük ortak da bilsin ki direnerek, birleşerek kazanacağız” dedi.

POLİTİKA SERVİSİ

Hakkari Belediyesi'ne 3 Haziran'da kayyum atanmasına karşı dün kentte "Belediyeler halkındır gaspa izin vermeyeceğiz" sloganıyla miting düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı miting Tekser Mahallesi'ndeki otogar alanında gerçekleşti.

Belediyeye atanan kayyumun ardından tutuklanan Hakkari Belediyesi'nin tutsak Eşbaşkanı Mehmet Sıddık Akış da mitinge yolladığı mesajda "Onurlu Hakkari halkı, iradeniz için göstermiş olduğunuz kararlı duruş için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bedeli ne olursa olsun direnmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kürsüye çıkan Halkevleri MYK Üyesi Sevinç Hocaoğulları “Bu darbe Hakkari’ye değil, emeğe, barışa, demokrasiye yöneliktir. Kayyuma karşı mücadeleyi büyütmek için tüm halklarımız bir araya gelmelidir. Yaşasın halkların kardeşliği" ifadelerine yer verdi.

AKP GÜVENLİK SORUNUDUR

EMEK Partisi Bölge Temsilcisi Ergin Tekin seçimlerin hemen ardından Van’a atanmaya çalışılan kayyumun altını çizerek “Van’a kayyum atamaya çalıştılar. Ama direniş karşısında geri adım atmak zorunda kalındı. Normalleşme ve yumuşamadan söz ettiler ama bu ülkenin güvenlik sorunun kaynağı AKP’nin politikalarıdır” diye konuştu.

Tekin’in ardından söz alan Türkiye İşçi Partisi MYK Üyesi Fırat Çoban ise şöyle konuştu: “Memleketin dört bir yanı hukuksuzla doludur. Hırsızlar dışarıda ama bu ülkeyi savunanlar içerde. İŞİD’e yol verenler dışarda ama kadın, yaşam, özgürlük diyenler içerideler. Size Hakkari’de tarih yazdırmayacak, sizi tarihe gömeceğiz.”

Mitingde söz alan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ise şöyle konuştu: “Bu iktidarın gözü görmüyor, kulağı duymuyor. Bu iktidar ülkedeki emekçileri açlığa mahkûm etmiştir. İradesi gasp edilen sadece siz değil, ülkede yaşayan herkesin hakkı gasp ediliyor. Bir devlet mekanizması değil, mafyatik bir örgütlenme var.”

BU ASKERİ BİR DARBEDİR

Kayyumun derhal görevden el çektirilmesi gerektiğini söyleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ise “Bu, bir askeri darbedir. Bizler belediyelerimizi kazandığımız her yerde, demokrasi, insan hakları, ülkenin geleceği adına, Türkiye’de yaşayan bütün halkların ortak yaşamı adına korumaya devam edeceğiz” dedi. Hatimoğulları şöyle konuştu: “Kayyumu atayanların kendileri bizzat Erdoğan itiraf etmiştir. ‘Bu kanuni değildir’ demiştir. ‘Ama biz kendi hukukumuzu uyguladık’ demiştir. Sizler seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırarak kayyum rejimi ile Kürde ‘sen seçilemezsin seçilsen de yönetemezsin’ diyerek her türlü yalanı dolanı hileyi her türlü kumpas davasını reva gören anlayış şunu görecek;

Halk bu siyasi darbeyi kabul etmiyor” Atanan kayyımın derhal görevinden el çektirilmesi gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, “Belediye Meclisimizin seçmiş olduğu Viyan Tekçe bizlerin oyuyla belediye eş başkanımızdır. Biz bu talepleri Hakkari’de de, İstanbul’da, İzmir’de, Adana’da, Mersin’de, Ankara’da, Türkiye’nin dört bir yanında kayyum konusunda geri adım atılana kadar Hakkari'de gerçekten belediye yönetimi kayyım elinden alınmalı ve esas sahiplerine teslim edilmelidir. O darbecilerin o irade gaspçılarının orada yeri yok. Biz mücadelemiz kayyum politikasını geriletene dek hep beraber devam edeceğiz. Bunu bütün Türkiye bilsin, Ankara bilsin, Saray bilsin, Sarayın küçük ortağı, akıl hocaları bilsin. Bizler direnerek, dayanışarak, birleşerek kazanacağız”