Tarih olacaksınız

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarın, muhalefet partileri tarafından yönetilen belediyeler üzerindeki kayyum ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları gerekçe gösterilerek başlatılan haciz baskılarına yanıt verdi. İmamoğlu, "Öyle soruşturmayla davayla, hacizle bizi durduramazsınız. Böyle devam ederseniz tepeden aşağı kirlenirsiniz ve o kirli hâlinizle milletin karşısına çıkarsınız. Millet de o tertemiz eliyle sizi sandıktan yollar, gidersiniz, tarihe gömülürsünüz" dedi.

İmamoğlu, bugün Tuzla Sosyal Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi: "31 Mart’ta mesajı alıp, başını öne eğip yolunu ona göre çizmeyenler var; Ankara’da hükümet olduğunu düşünen anlayış. ‘Düşünen’ diyorum çünkü 31 Mart’tan itibaren Türkiye’de birinci parti CHP ise ve yerel yönetimlerde bu kadar hizmet yapıyorsak tutum ve tavrımız iktidar tavrı olmalıdır. Elbette yetkili olduğumuz alanları biliyoruz. Yetkinin bize ait olmadığı alanları biliyoruz. Merkezi idareye ait olan alanları biliyoruz. Yetinmeyecekler, belediyelerin bir kısmına kayyum atayacaklar. İşte atadılar, Esenyurt Belediye Başkanımızı hapse koydular. Her gün bir şey uyduruyorlar. Kiracısına gidiyorlar, öğrencisine gidiyorlar. Hayatında tek bir soruşturma geçirmemiş bir insanı, bir akademisyeni, bir profesörü, kendi etkinliklerine çağırıp akıl sordukları, brifing aldıkları bir insanı, sırf CHP’den Esenyurt’ta belediye başkanı olduğu için hapse atıyorlar.

EN KARA LEKE

Bunu yapan akıl, oraya kayyum atıyor. Sözüm ona devletin kaymakamını bir günde vali yardımcısı yapıyor, oradan kayyum atıyor. Belediye başkan yardımcıları, AK Parti’de siyaset yapmış insanlar. Müdürler, AK Parti’de siyaset yapmış, AK Partili siyasilerle görev yapmış insanlar. Tuzla’dan Beyoğlu’na, oradan buradan, yahu hiç mi şaşırıp bir tane de CHP’li bir belediyeden bürokrat alıp niye götürmüyorsunuz oraya? Bu var ya, utanmazlığın aymazlığın dip hâlidir. Onun için 31 Mart’ı niye kaybettiklerinin hâlâ farkında değiller. Hâlâ devam ediyorlar kötülüğe. Memleketin insanına kötülük yapmayla devam ediyorlar. Akıllarınca bizi iş yapamaz hâle getirecekler. Akıllarınca bizi başarısız gösterecekler ama biz, her koşulda işimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Her zorluğun üstesinden geldik, gelmeye devam ediyoruz. Unutmayın, anamızın ak sütü gibi helal, 31 Mart 2019’daki seçimi 6 Mayıs kararıyla hepimizden çaldılar. Çaldılar mı? Bunu bile yaptılar. Bu, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinin en kara lekesidir.

Kreşlere bile göz koymaya çalıştılar. Gücümüz yettikçe açacağız. Kent Lokantaları açıyoruz. 10 milyonlarca insan oradan besleniyor. Onun için süt dağıtıyoruz bebelerimize. Onun için Anne Kart dağıtıyoruz yüz binlerce anneye. Onun için emekliye pazar desteği veriyoruz. Üniversiteliye burs veriyoruz. Bu sene tam 1,5 milyar lira burs veriyoruz. Evlilik desteğinden Yenidoğan Paketi’ne… Onun için ihtiyaç sahibi ailelerin amasız, fakatsız yanında olmaya devam ediyoruz. İnsanımıza katkı sunmaya devam ediyoruz. Onun için Bölgesel İstihdam Ofislerimizde 230 bine yakın insana bugüne kadar iş bulmanın gururunu yaşıyoruz. Çiftçilerimize verdiğimiz destekten her insanımızın yanında olmaya devam ediyoruz bu zor zamanda.

Bu bakımdan bu şekilde tutum ve tavırlardan vazgeçmezseniz bu millet sizi, gerçekten zaten gözünden düştünüz de tamamen tarihe gömüleceksiniz. Bu kadar net.”