Tarih ve müzik yer altında buluşacak: Şerefiye Sarnıcı’nda 3 günlük konser serisi

İstanbul’un en etkileyici tarihî yapılarından biri olan Şerefiye Sarnıcı, “Derinden Gelen Sesler” konser serisiyle müzik ve mimariyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. İBB Kültür AŞ işletmesindeki 1600 yıllık yapı, 15–17 Mayıs tarihleri arasında farklı müzik geleneklerinden sanatçıları ağırlayacak.

Tarihî dokusu ve doğal akustiği dikkat çeken Şerefiye Sarnıcı’nda gerçekleştirilecek konser serisi, dinleyicilere yer altındaki bu özgün mekânda çok katmanlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Program kapsamında farklı müzikal disiplinler aynı atmosfer içinde buluşurken, müzik ile mekân arasındaki ilişki de yeniden yorumlanacak.

DERYA TÜRKAN EŞLİK EDECEK

Konser serisi, 15 Mayıs Cuma akşamı Kyriakos Kalaitzidis’in performansıyla başlayacak. Konserde sanatçıya konuk müzisyen Derya Türkan eşlik edecek. 16 Mayıs Cumartesi günü Kadıköy Flute Ensemble çok sesli repertuvarıyla sahne alırken, program 17 Mayıs Pazar günü klasik ve barok eserlerden oluşan dinletiyle Murat Akça tarafından tamamlanacak.

“Derinden Gelen Sesler” konserleri, tarihî bir yapının hafızasını güncel müzik yorumlarıyla buluştururken, dinleyiciyi müziğin mekânla birlikte şekillendiği özel bir atmosferin içine davet ediyor.

Konserlere müze giriş biletiyle katılım sağlanabilecek.