Tarih ve saat belli oldu: Erdoğan ile İmralı Heyeti bir araya geliyor

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yarın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşme saat 14:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

DEM Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Basın Emekçileri;

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yarın (11 Şubat Çarşamba) saat 14:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecektir.

İyi çalışmalar dileriz,

DEM Parti Basın Bürosu"

SON GÖRÜŞME 30 EKİM 2025'TE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

İmralı Heyeti ile Erdoğan, son olarak 30 Ekim 2025'te bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada "karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde" olunmasından memnuniyet duyulduğu ifade edilmişti.