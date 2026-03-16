Tarih ve saat verildi: Küçük turpun büyük marifetlerini anlatacağız

CHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda tarih ve saat verilerek "Biz küçük turpun büyük marifetlerini anlatacağız" denildi.

Tarih olarak 17 Mart Salı günü saat 13.30 verildi. Bu paylaşımın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısıyla ilgili olduğu ve içeriğinin ise Adalet Bakanı olarak atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in mal varlığına dair olabileceği belirtildi.

CHP'nin açıklaması şöyle:

"Turpun büyüğünü millet zaten biliyor…

Biz küçük turpun büyük marifetlerini anlatacağız.

Yarın 13.30’a hazır mıyız?"