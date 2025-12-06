Tarih verildi: ABD NATO'dan çekilme sinyali verdi

Washington, Avrupa'nın iki yıl gibi kısa bir süre içinde NATO'daki sorumlulukların büyük bir bölümünü ve bu bağlamdaki kritik planlama görevlerini devralmasını istiyor.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının özel haberine göre, ABD bu mesajı, bu hafta Washington'da Pentagon yetkilileri ile Avrupalı delegasyonlar arasında yapılan toplantıda verdi. Amerikalı yetkililerin, Avrupalı muhataplarına Trump yönetiminin Avrupa'nın savunma kapasitesini artırmak için attığı adımlardan memnun olmadığını ilettiği bildirildi.

Avrupalıların, ittifakın konvansiyonel savunma yetkinliğini üstlenmek için 2027 yılına kadar gerekli adımlar atmaması halinde, ABD'nin NATO savunma koordinasyon mekanizmalarına katılmayı durdurabileceği de verilen mesajlar arasında.

2027 ÜLTİMATOMU GERÇEKÇİ Mİ?

ABD'nin ittifak kapsamındaki sorumluluklarını Avrupa'ya devretmesi NATO'da büyük bir değişim yaşanacağı anlamına geliyor. Bu niyet beyanı, ABD için Avrupa'nın güvenliğinin artık bir öncelik olmadığının yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Konvansiyonel savunma kapasiteleri, füzeler dahil silahlardan askerlere uzanan geniş bir alanı kapsıyor.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, ABD'nin Avrupa'nın iki yılda kaydedeceği ilerlemenin hangi esaslara göre ölçüleceği belirsiz. Ayrıca Avrupalı yetkililer, Amerikalı yetkililerin öngördükleri takvimin gerçekçi olmadığına da işaret ediyor.

"SORUMLULUKLARIN KISA SÜREDE DEVRALINMASI İMKANSIZ"

ABD'nin sorumluluklarını devralmak için tek başına para ve siyasi iradenin yeterli olmadığı, istense bile Amerikan ordusunun NATO'da üstlendiği görevlerin, sorumlulukların bu kadar kısa sürede devralınmasının neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Avrupalı yetkililer, ittifakın savunması için gerekli ABD yapımı silah ve savunma sistemleri bugün sipariş edilse de, teslimatların ancak yıllar sonra yapıldığına işaret ediyor.

Bu arada ABD, NATO'da istihbarat, gözetleme ve keşif gibi alanlarda kritik bir rol oynuyor. Amerikan ordusunun bu misyonları, Ukrayna Savaşı açısından da büyük önem taşıyor.

BATI İTTİFAKI'NDAN SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu hafta Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmaması geniş yankı bulmuş, bunun savunma ittifakının tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekilmişti.

Ayrıca dün Beyaz Saray tarafından açıklanan ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesi de Avrupa başkentlerinde soğuk duş etkisi yarattı. Avrupa'da ABD ile Avrupa'nın bir yol ayrımında olduğu, Avrupa'nın "ABD'siz bir NATO ittifakına" hazırlanması gerektiği ile ilgili tartışmalar yürütülüyor.