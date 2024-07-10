Tarih verildi: Altında rekor seviye görülebilir

ABD'nin büyük bankalarından Citi, ons altın fiyatının 2025 yılı ortasında 3000 dolar seviyesine yükselebileceği tahmininde bulundu.

Citibank, 2025 yılı ortası için ons altın fiyatlarında 2800-3000 dolar seviyesini öngördü.

Citi tarafından yayımlanan bir araştırma notunda, altın tüketiminin 2024 yılı için pozitif eğilimde olduğu ve bunun yılın ikinci yarısında fiyatların 2400-2600 seviyesine yükselmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

Altının ons fiyatı güncel olarak 2 bin 367 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: ekonomim.com