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Tarih verildi: Altında rekor seviye görülebilir

ABD'nin büyük bankalarından Citi, ons altın fiyatının 2025 yılı ortasında 3000 dolar seviyesine yükselebileceği tahmininde bulundu.

Ekonomi
  • 10.07.2024 09:57
  • Giriş: 10.07.2024 09:57
  • Güncelleme: 10.07.2024 10:02
Tarih verildi: Altında rekor seviye görülebilir
Fotoğraf: Depophotos

Citibank, 2025 yılı ortası için ons altın fiyatlarında 2800-3000 dolar seviyesini öngördü.

Citi tarafından yayımlanan bir araştırma notunda, altın tüketiminin 2024 yılı için pozitif eğilimde olduğu ve bunun yılın ikinci yarısında fiyatların 2400-2600 seviyesine yükselmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

Altının ons fiyatı güncel olarak 2 bin 367 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: ekonomim.com

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