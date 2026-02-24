Tarih verildi: Anadolu 3 gün boyunca en sert kışı geçirecek, İstanbul'a kar yağışı uyarısı
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba günden itibaren 3 gün boyunca Anadolu'nun, bu senenin en sert kışını geçireceğini belirti. Şen, perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası'nda karla karışık yağmur olabileceğini ifade etti.
Şen, çarşamba günden itibaren 3 gün boyunca Anadolu'nun, bu senenin en sert kışını geçireceğini belirterek, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'i kapsayacağını kaydetti.
Özellikle çarşamba akşamı ve perşembe günü Anadolu'da ulaşım aksayabilir" diyen Şen, sıcaklıkların gündüzleri 2-3 derece civarında olacağını söyledi.
İSTANBUL İÇİN UYARI
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinin fazla etkilenmeyeceğini kaydeden Şen, İstanbul için de uyarıda bulundu.
Orhan Şen, perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası'nda karla karışık yağmur olabileceğini kaydetti.
