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Tarih verildi: Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, kentte yarın etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarında bulundu.

Güncel
  • 25.05.2025 14:49
  • Giriş: 25.05.2025 14:49
  • Güncelleme: 25.05.2025 14:55
Kaynak: AA
Tarih verildi: Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Ankara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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