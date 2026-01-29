Giriş / Abone Ol
Tarih verildi: Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurarak, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

  29.01.2026 15:47
  • Giriş: 29.01.2026 15:47
  • Güncelleme: 29.01.2026 15:58
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olacağını bildirerek, olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, rüzgarın, yarın Ankara genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

