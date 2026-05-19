Tarih verildi: Ankara’da banliyö ve bölgesel tren seferleri hakkında karar

Ankara'da bazı banliyö ve bölgesel tren seferlerinde düzenleme yapılacak.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre, Ankara'daki Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle Havadurağı-Yıldırım durakları güzergahında altyapı çalışması yapılacağı belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs (2 gün) tarihlerinde saat 10.00-16.00'da demir yolu hattı tren trafiğine kapalı olacaktır. Bu saatlerde, Kayaş-Sincan güzergahında çalışan banliyö trenlerimiz yalnızca Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacaktır. Ankara-Polatlı bölgesel trenlerimiz ise yalnızca Sincan-Polatlı'da işletilecektir. Yolcularımızın seyahatlerini buna göre planlamalarını önemle rica eder, iyi yolculuklar dileriz."