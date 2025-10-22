Tarih verildi: Bursa'da planlı su kesintisi yapılacak

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte 22 Ekim-28 Ekim tarihleri arasında su kesintileri yapacağını duyurdu.

BUSKİ, kuraklık ve azalan baraj doluluk oranları nedeniyle planlı su kesintileri yapılacağını açıkladı.

Kentte sanayi bölgelerinde yoğun kullanım ve kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle su sorunu yaşanıyor.

GÜNLÜK 100 BİN METREKÜP SU TASARRUFU HEDEFLENİYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi, suyun kritik seviyelere ulaşması nedeniyle planlı kesntiler uyguluyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 22 Ekim-28 Ekim günleri arasında planlı kesinti yapılacağı duyuruldu.

"Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir" denildi.