Tarih verildi: CHP'li 111 milletvekilinden olağanüstü kurultay çağrısı

CHP'li 111 milletvekili, 'mutlak butlan' kararıyla yönetime getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ekibine karşı 12 Temmuz için olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. "Partinin mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini kabul etmiyoruz" denilen ve 25 Temmuz sonrasındaki seçime girememe riskine dikkat çekilen bildiriye, 27 vekil ise imza vermedi.

  • 01.06.2026 21:19
  • Giriş: 01.06.2026 21:19
  • Güncelleme: 01.06.2026 21:57
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li 111 milletvekili, 'mutlak butlan' kararı ile partinin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultaya gidilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Millletvekillerinin imzaladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; Partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz.

Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir.

Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir.

Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır.

Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz.

Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İMZACI VEKİLLERİN LİSTESİ

Açıklamada imzası bulunan milletvekilleri şöyle:

1- Özgür Özel 
2- Murat Emir 
3- Gökhan Günaydın 
4- Ali Mahir Başarır 
5- Adnan Beker 
6- Ahmet Baran Yazgan 
7- Ahmet Tuncay Özkan 
8- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu 
9- Ali Gökçek 
10- Ali Öztunç 
11- Aliye Coşar 
12- Aliye Timisi Ersever 
13- Asu Kaya 
14- Aşkın Genç 
15- Ayça Taşkent 
16- Ayhan Barut 
17- Aykut Kaya 
18- Aylin Yaman 
19- Aysu Bankoğlu 
20- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu 
21- Barış Karadeniz 
22- Bekir Başevirgen 
23- Bilal Bilici 
24- Burhanettin Bulut 
25- Bülent Tezcan 
26- Cavit Arı 
27- Cem Avşar 
28- Cemal Enginyurt 
29- Cumhur Uzun 
30- Deniz Yavuzyılmaz 
31- Deniz Yücel 
32- Doğan Demir 
33- Ednan Arslan 
34- Elvan Işık Gezmiş 
35- Engin Altay 
36- Ensar Aytekin 
37- Evrim Karakoz 
38- Evrim Rızvanoğlu 
39- Eylem Ertuğ Ertuğrul 
40- Fahri Özkan 
41- Fethi Açıkel 
42- Gamze Taşcıer 
43- Gizem Özcan 
44- Gökan Zeybek 
45- Gökçe Gökçen 
46- Gülcan Kış 
47- Gürsel Erol 
48- Harun Özgür Yıldızlı 
49- Hasan Öztürk 
50- Hikmet Yalım Halıcı 
51- İbrahim Arslan 
52- İlhami Özcan Aygun 
53- İsmail Atakan Ünver 
54- İsmet Güneşhan 
55- İzzet Akbulut 
56- Kayıhan Pala 
57- Mahmut Tanal 
58- Mehmet Güzelmansur 
59- Mehmet Salih Uzun 
60- Mehmet Tahtasız 
61- Melih Meriç 
62- Metin İlhan 
63- Murat Bakan 
64- Murat Çan 
65- Mustafa Erdem 
66- Mustafa Sarıgül 
67- Mustafa Sezgin Tanrıkulu 
68- Mühip Kanko 
69- Müzeyyen Şevkin 
70- Nail Çiler 
71- Namık Tan 
72- Nermin Yıldırım Kara 
73- Nimet Özdemir 
74- Nurhayat Altaca Kayışoğlu 
75- Nurten Yontar 
76- Okan Konuralp 
77- Orhan Sümer 
78- Özgür Ceylan 
79- Özgür Erdem İncesu 
80- Özgür Karabat 
81- Reşat Karagöz 
82- Seda Kaya Ösen 
83- Selma Aliye Kavaf 
84- Serkan Sarı 
85- Servet Mullaoğlu 
86- Seyit Torun 
87- Sibel Suiçmez 
88- Suat Özçağdaş 
89- Sururi Çorabatır 
90- Süleyman Bülbül 
91- Süreyya Öneş Derici 
92- Şeref Arpacı 
93- Tahsin Becan 
94- Tahsin Ocaklı 
95- Talat Dinçer 
96- Talih Özcan 
97- Tekin Bingöl 
98- Turan Taşkın Özer 
99- Türkan Elçi 
100- Türker Ateş 
101- Uğur Bayraktutan 
102- Ulaş Karasu 
103- Umut Akdoğan 
104- Utku Çakırözer 
105- Ümit Dikbayır 
106- Ümit Özlale 
107- Veli Ağbaba 
108- Yaşar Tüzün 
109- Yunus Emre 
110- Yüksel Taşkın 
111- Zeynel Emre

27 VEKİL İMZA ATMADI

Olağanüstü kurultay çağrısına aralarında Faik Öztrak, Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca, Enis Berberoğlu, Mahir Polat, Oğuz Kaan Salıcı, Ömer Fethi Gürer, Orhan Sarıbal ve Sevda Erden Kılıç'ın da bulunduğu 27 milletvekili imza atmadı.

İmza atmayan CHP’li milletvekileri şöyle:

1- Ali Fazıl Kasap
2- Ali Karaoba
3- Barış Bektaş
4- Cevdet Akay
5- Deniz Demir
6- Erdoğan Toprak
7- Faik Öztrak
8- Gamze Akkuş İlgezdi
9- Gülizar Biçer Karaca
10- Hasan Öztürkmen
11- Hüseyin Yıldız
12- İlhan Kesici
13- İnan Akgün Alp
14- Jale Nur Süllü
15- Kadim Durmaz
16- Enis Berberoğlu
17- Mahir Polat
18- Mustafa Adıgüzel
19- Oğuz Kaan Salıcı
20- Ömer Fethi Gürer
21- Orhan Sarıbal
22- Rahmi Aşkın Türeli
23- Rıfat Nalbantoğlu
24- Semra Dinçer
25- Sevda Erden Kılıç
26- Vecdi Gündoğdu
27- Yüksel Kılınç

