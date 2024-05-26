Tarih verildi: Erdoğan, CHP'yi ne zaman ziyaret edecek?

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yapması planlanan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Sanırım Haziran ayının ilk haftası ziyaret gerçekleşebilir" dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Kanal 7'de katıldığı programda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapması planlanan ziyarete ilişkin tarih verdi.

"Bundan sonraki dönemde de diyalog zeminin süreceğini tahmin ediyorum" diyen AKP'li Güler, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mayıs-1 ve 2 Haziran arası kampımız var. Zannediyorum ki o kamptan sonraki haftalarda olur. Henüz Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun bir programı var ona göre denk getirilecektir. Tahmin ediyorum, Haziran'ın ilk haftalarında değerlendirileceğine düşünüyorum."

8 YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

CHP ve AKP arasında 8 yıl aradan sonra genel başkan düzeyinde ilk kez görüşme gerçekleştirilmişti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da başlamıştı.

Görüşmede Özgür Özel ve Erdoğan'ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer almıştı. 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrasında ortak açıklama yapılmamıştı.