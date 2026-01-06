Tarih verildi: İstanbul'da sıcaklık 10 derece düşecek, kar geri geliyor

Soğuk hava dalgası ve kar yağışı, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yeniden etkisini göstermeye hazırlanıyor. Özellikle cuma günü İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali öne çıkıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava durumu tahminlerine göre, pazartesi günü İstanbul’da karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir ise ocak ayının ortası için yeni bir soğuk hava uyarısında bulundu. Özdemir, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, 12–17 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde etkili olabilecek yeni bir soğuk hava dalgası olasılığının oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Soğuk hava atağının gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirten Özdemir, bazı belirsizliklerin de bulunduğuna dikkat çekti. Özellikle Rusya ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgalarını zaman zaman engelleyebilen yüksek basınç sırtının, sistemin etkisini zayıflatabilecek bir unsur olabileceğini ifade etti.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Tüm çekincelere rağmen Özdemir, 12–17 Ocak arasında ülke genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacağını ve soğuk hava koşullarının etkili olmasının beklendiğini vurguladı.

KAR YAĞIŞI YURT GENELİNE YAYILABİLİR

Beklenen sistemin Akdeniz kıyı şeridi dışında Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olacağını belirten Özdemir, “Akdeniz’in kıyı kesimleri hariç, yurdun geri kalanında hava belirgin şekilde soğuyacak ve kar yağışı görülme olasılığı var” dedi.

İSTANBUL İÇİN KAR İHTİMALİ

Özdemir, Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul için de kar beklentisi olduğunu ancak yağışın çok kuvvetli olmayacağını belirterek, “Beklenen kar yağışı mevsim normallerinin üzerinde ya da çok kuvvetli bir sistem şeklinde değil. Ancak buna rağmen İstanbul’un yeniden beyaz örtüyle buluşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sistemin şiddetine ilişkin net konuşmak için erken olduğunu söyleyen Özdemir, “Bu aşamada tam olarak şiddet tahmini yapmak çok zor ancak yüksek olasılıkla son yaşanan sistemden daha güçlü olma ihtimali var gibi duruyor” dedi.

OCAK PARÇALI, ŞUBAT DAHA SERT

Ocak ayı boyunca en az bir güçlü soğuk hava dalgası beklendiğini ifade eden Özdemir, bu sürecin kesintisiz olmayacağını belirtti. Geçmiş yıllarla kıyaslama yapan Özdemir, deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olmasının kar yağışlarını daha parçalı hale getirdiğini söyledi.

Şubat ayını işaret eden Özdemir, “Şubat başı ile ortalarına doğru bir soğuk hava sistemi daha görme ihtimalimiz var” diyerek, kış mevsiminin artık daha geç etkili olduğuna dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Hafta ortasına kadar ciddi bir hava olayı beklenmezken sıcaklıkların 15–17°C aralığında seyredeceği, perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların 8–10°C birden düşerek kış değerlerine gerileyeceği, fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.”