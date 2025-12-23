Giriş / Abone Ol
Tarih verildi: İstanbul'da sıcaklık kar yağışı değerlerine gerileyecek, karla karışık yağmur bekleniyor

AKOM'un aktardığına göre, İstanbul'da sıcaklık yeni hafta başında 5 derecelerin altına kar değerlerine gerileyecek. Pazartesi günü kentte karla karışık yağmur bekleniyor.

  23.12.2025 11:43
  Giriş: 23.12.2025 11:43
  Güncelleme: 23.12.2025 11:49
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunda havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecelerin altında, yeni hafta başında ise 5 derecelerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor."

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Cuma: Parçalı ve çok bulutlu

Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

