Tarih verildi: İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent için haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırdan 11-13 derece aralığında mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyreden sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak 10 derecelerin altında, pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5 derecelerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" denildi.

AKOM'un uyarısında 28 Aralık Pazar ve 29 Aralık Pazartesi günleri için kar yağışı uyarısı da yapıldı. Yüksek yerlerde kar yağışı görüleceği tahmin edildi.

AKOM'un raporu şöyle:

26 Aralık Cuma: Parçalı ve çok bulutlu

27 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

28 Aralık Pazar: Karla karışık yağmurlu, yüksekler karlı

29 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu, yüksekler karlı

30 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

31 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu