Tarih verildi: İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar günü İstanbul'da sıcaklığın 6 derece olacağını belirterek, karla karışık yağmur görülebileceğini söyledi.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Şen, bugün hava sıcaklığının batı, kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece artacağını belirterek, "Yağış yok. Gece Trakya'da ve kıyı Ege'de yağmur ve lodos kuvvetli" tahmininde bulundu.
Şen'in aktardığına göre bugün sıcaklıklar İstanbul'da 15, Ankara'da 12 derece şeklinde olacak. İzmir'de sıcaklıkların 18 derece olacağını belirten Şen, akşam yağmur beklendiğini kaydetti.
Pazar günü sıcaklıkların Marmara dahil kuzey ve batı bölgelerde 8-9 derece düşeceğini belirten Şen, "Trakya'da ve Batı Karadeniz'de kar yağışı var" tahmininde bulundu.
İstanbulda pazar günü sıcaklığın 6 derece olacağını belirten Şen, karla karışık yağmur görülebileceğini ifade etti. Şen, kentte pazartesi günü ise sıcaklıkların tekrar yükseleceğini belirtti.
Prof. Dr. Şen, gelecek hafta yağışların ülke genelinde azalacağını ifade etti.
Bugün Hava sıcaklığı batı kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece artıyor. Yağış yok. Gece Trakya da ve kıyı egede yağmur ve lodos kuvvetli.— Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) February 20, 2026
Bügün İstanbul 15 İzmir akşam yağmurlu 18 Ankara 12 C.
Pazar günü sıcaklık Marmara dahil kuzey ve batı bölgelerde 8-9 derece düşecek Trakya da…