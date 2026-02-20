Tarih verildi: İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Şen, bugün hava sıcaklığının batı, kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece artacağını belirterek, "Yağış yok. Gece Trakya'da ve kıyı Ege'de yağmur ve lodos kuvvetli" tahmininde bulundu.

Şen'in aktardığına göre bugün sıcaklıklar İstanbul'da 15, Ankara'da 12 derece şeklinde olacak. İzmir'de sıcaklıkların 18 derece olacağını belirten Şen, akşam yağmur beklendiğini kaydetti.

Pazar günü sıcaklıkların Marmara dahil kuzey ve batı bölgelerde 8-9 derece düşeceğini belirten Şen, "Trakya'da ve Batı Karadeniz'de kar yağışı var" tahmininde bulundu.

İstanbulda pazar günü sıcaklığın 6 derece olacağını belirten Şen, karla karışık yağmur görülebileceğini ifade etti. Şen, kentte pazartesi günü ise sıcaklıkların tekrar yükseleceğini belirtti.

Prof. Dr. Şen, gelecek hafta yağışların ülke genelinde azalacağını ifade etti.