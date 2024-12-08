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Tarih verildi: Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın Marmara’nın batısı ve İstanbul çevreleri için kuvvetli yağış beklendiğini, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı uyardı.

Güncel
  • 08.12.2024 13:58
  • Giriş: 08.12.2024 13:58
  • Güncelleme: 08.12.2024 14:01
Kaynak: AA
Tarih verildi: Marmara için kuvvetli yağış uyarısı
Fotoğraf: AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve İstanbul çevrelerinde yarın kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışın, yarın erken saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde yerel ve kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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