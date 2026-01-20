Tarih verildi: Metal işçileri greve çıkıyor

Birleşik Metal-İş Sendikası, 11 ilde yer alan 43 fabrikada 11 bin metal işçisini kapsayan grevin kademeli olarak yapılacağını ve grevin ilk aşamasının 30 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, yaptığı açıklamada, "Hiçbir güç bizim mücadelemizi engelleyemeyecektir. 30 Ocak sonrasında yurdun dört bir yanında metal işçilerinin haklı haykırışlarına tanık olacaksınız. Binlerce metal işçisi, fabrika önlerinde ve kent meydanlarında taleplerini yüksek sesle dile getirecek ve bu sesi hiçbir güç haklarını teslim etmeden susturamayacak" ifadelerini kullandı.

"Bugün itibarıyla 9 işletmede grev kararlarımız ilan panolarına işçi arkadaşlarımızın eylemleriyle birlikte asılacak" diyen Atar, "MESS'e resmi tebligat bugün itibarıyla yapılacak ve 6356 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde belirtmiş olduğumuz gün itibarıyla o güne kadar işçilerin kabul edilebilir teklifin ortaya çıkmadığı taktirde grevlerimiz kararlılıkla hayata geçirilecektir" ifadelerini kullandı.