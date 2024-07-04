Tarih verildi: Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normallerine düşecek ancak cumartesi günü yeniden artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün ve yarın birçok ilde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Bilecik ile Kütahya çevrelerinde, Bolu ve Düzce'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın öğle saatlerinden itibaren ise Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışla birlikte yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarın ve cumartesi kuzey ve iç kesimlerde azalacak ve genellikle mevsim normalleri civarına düşecek.

Ancak hava sıcaklıkları cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacak ve kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacak.