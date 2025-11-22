Tarih verildi: Motorine indirim geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim 2 lira 44 kuruş indirim uygulancağı belirtildi.

İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatının 57,03 liraya, Ankara'da 58,06 liraya, İzmir'de ise 58,4 liraya düşmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.