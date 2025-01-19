Tarih verildi: Özgür Özel, CHP'nin yol haritasını açıklayacak

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü Parti Meclisi devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından CHP yönetimi İstanbul'da üst üste toplantılar gerçekleştirilirken Deniz Yücel bilgilendirmede bulundu.

"Bir büyük kurgunun, bir büyük senaryonun önceden planlanmış sahneleri tek tek hayata geçiriliyor" diyen Yücel, "Yaşananlar baştan sona bir 'Yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma” süreci… Yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma süreci tutuklamadan sonra da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN KAÇAK GÜREŞİYOR"

"Bugün sayın Erdoğan kaçak dövüşmektedir" vurgusunu yapan Yücel, "Siyaset sahnesinde ahlaki bir rekabeti sürdüremeyen, sıcak salonlardan çıkıp milletin arasına karışamayan sayın Erdoğan, kuklalarıyla, kullanışlı aparatlarıyla karşımıza dikilmektedir" diye konuştu.

MYK YENİDEN TOPLANACAK

"Gözaltı ve tutuklama kararının çıktığı andan bu yana milletvekillerimiz ve tüm parti yönetimizle birlikte İstanbul’dayız" diyen Yücel, şöyle devam etti:

"Dün önce MYK’mız toplandı. Ardından kapalı grup toplantımızı yaptık ve süreci değerlendirdik. Bugün Parti Meclisi toplantımızda da, süreci detaylı bir şekilde değerlendirdik. İlerleyen saatlerde MYK’mız tekrar Beşiktaş gündemiyle toplanacak."

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ YAPILACAK

Yücel, Rıza Akpolat hakkındaki tutuklama kararına itiraz edeceklerini de açıkladı: "Yapılan gözaltı işlemine, arama kararlarına ve dosyadaki kısıtlama kararına karşı yetkili hakimlik nezdinde gerekli itirazlar yapıldı, önümüzdeki günlerde Belediye Başkanımız hakkındaki tutuklanma kararına ilişkin itiraz da yapılacak."

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMA YAPACAK

"Genel Başkanımız ve yetkili kurullarımız günlerdir bu süreci ve izleyeceğimiz yol haritasını tartışıyoruz" ifadesini kullanan Yücel, şunları söyledi: "Parti Meclisi toplantımız bittikten sonra MYK'mız toplanacak. Bizim bu süreçten sonra izleyeceğimiz yol, sadece eylemlik değil; bir miting ya da bir eylem kararı değil. Bunlar elbette olacak ancak bizim yol haritamız büyük, kapsamlı, içerisinde çeşitli eylemleri barındıran ve sonunda demokratik bir seçimle iktidarı devralacağımız bir süreci örgütlemek."

Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin yol haritasını salı günü açıklayacağını da duyurdu: "Bu nedenle Erdoğan bir seçime değil, bir seçim sonrasında iktidarı devretmeye hazırlansın. Şu anda CHP'de ortak akıl işlemektedir. Genel Başkanımız en geç salı günü parti olarak izleyeceğimiz sürece ilişkin, yol haritasına ilişkin daha detaylı bir açıklamayı basın mensupları vasıtasıyla kamuoyuna paylaşacaktır."