Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tarih verildi: Sıcaklıklar 4-6 derece daha artacak

Sıcaklıklar cumartesiden itibaren 4-6 derece artacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Bu da hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde" diye konuştu.

Güncel
  • 03.07.2025 17:30
  • Giriş: 03.07.2025 17:30
  • Güncelleme: 03.07.2025 17:33
Kaynak: AA
Tarih verildi: Sıcaklıklar 4-6 derece daha artacak
Fotoğraf: AA

Yurt genelinde hava sıcaklıkları cumartesi gününden itibaren 4-6 derece artacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sıcaklıkların gelecek hafta artış göstereceğini belirtti.

Kurum, "Bu da hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde" ifadelerini kullandı.

BirGün'e Abone Ol