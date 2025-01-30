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Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

Tele1 programcısı ve tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

Güncel
  • 30.01.2025 23:33
  • Giriş: 30.01.2025 23:33
  • Güncelleme: 30.01.2025 23:36
Kaynak: Haber Merkezi
Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

Tele 1 kanalında yayımlanan "Türkiye'nin Gündemi" adlı programın sunucusu ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda,

"Tele 1 programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ör’ün eşiyle görüştüm, Vatan Emniyete götürülüyor. Avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Kurulmaya çalışılan baskı düzeninin karşısında dayanışmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

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