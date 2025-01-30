Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
Tele1 programcısı ve tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.
Tele 1 kanalında yayımlanan "Türkiye'nin Gündemi" adlı programın sunucusu ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı.
TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) January 30, 2025
Ör’ün eşiyle görüştüm, Vatan Emniyete götürülüyor. Avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz.
Kurulmaya çalışılan baskı…
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda,
"Tele 1 programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ör’ün eşiyle görüştüm, Vatan Emniyete götürülüyor. Avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Kurulmaya çalışılan baskı düzeninin karşısında dayanışmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.