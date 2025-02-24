Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör hakkında tahliye kararı

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 31 Ocak'ta tutuklanan akademisyen ve TV programcısı Çiğdem Bayraktar Ör hakkında açılan davanın ilk duruşması, İstanbul Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Bakırköy Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlandı. Ör, suçlamaları reddetti ve tahliyesini talep etti.

Gazete Duvar'dan Furkan Karabay'ın haberine göre mütalaasını açıklayan savcı, Ör’ün cezalandırılması ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

İstanbul Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 gündür tutuklu olan Ör hakkında tahliye kararı verdi.

Duruşma 11 Mart'a ertelendi.