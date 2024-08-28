Tarihçi Necdet Sakaoğlu hayatını kaybetti

Tarihçi ve yazar Necdet Sakaoğlu 85 yaşında yaşamını yitirdi. Sakaoğlu, Osmanlı ve Selçuklu tarihi üzerine verdiği eserlerin yanı sıra folklor ve edebiyat alanlarında önemli araştırmalarıyla biliniyordu.

Sakaoğlu'nun cenazesi yarın Amasra Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

27 Ağustos salı günü Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşamını yitiren tarihçinin ölüm haberini akrabası Murat Alper sosyal medya hesabından duyurdu:

"Eniştem, çok değerli Tarihçi, yazar, düşünür, Amasra'nın çok önemli değeri Necdet Sakaoğlu vefat etmiştir. Cenazesi yarın Amasrada ikindi namazına müteakip Amasra şehir mezarlığına defnedilecektir. Allahtan rahmet tüm aile ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Alfa Yayınları'ndan paylaşılan mesajda ise şu ifadeler yer aldı:

"Çalışmaları yalnızca akademik alana değil kültürel alana ve geniş okur kitlelerine de hitap eden büyük yazar, titiz çalışmaları ile coğrafya, kültür ve kent konularını ustalıkla işlerken Türkiye'deki tarih araştırmalarına ve yöntemlerine zenginlik kattı. Necdet Sakaoğlu'nu tarihe olan sevgisi ve bilgeliği ile daima hatırlayacağız. Kıymetli yazarımızın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."