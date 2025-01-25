Tarihe tehdit yol

Ebru ÇELİK

Antalya’nın Kaş, Demre, Finike ve Kalkan bölgelerinden geçecek olan duble yol projesine ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu kararı verildi. Bu kararı tepkiyle karşılayan yaşam savunucuları bölgenin doğal ve kültürel mirasını yok edileceğini belirtti. Yurttaşlar, hukuki süreç başlatacaklarını ve bu projenin hayata geçirilmemesi için kamuoyuyla birlikte mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

MÜCADELE EDECEĞİZ

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Yılmaz şöyle konuştu: “Finike, Demre, Kaş, Kalkan Bölünmüş Yol Projesi için 4 Ocak 2024'te Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda İDK toplantısı yapılmıştı. Hem Tarım Bakanlığı hem de Altyapı Genel Müdürlüğü ile mutabakat, izin eksiklikleri vardı. Buna istinaden bakanlık olumlu karar açıklayamamıştı. Şimdi ise ÇED sürecini halk istemediği halde olumlu sonuçlandığını görüyoruz. Bakanlığın olumlu karar vermesi beklediğimiz bir sonuçtur. Kaş'ın özel coğrafyasını bıçak gibi keserek, Likya kültürel mirasımıza, özel çevre koruma bölgelerimize, tarım alanlarımıza, endemik türlerimize geri dönülmez şekilde zarar verecek bu yıkım projesinin gerçekleşmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Hukuki olarak da sahada da mücadelemizi sürdüreceğiz.”

DOĞA ZARAR GÖRECEK

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Murat Akoy ise 74 kilometreyi kapsayan duble yol projesinin doğayı, önemli tarihi alanları ve tarımı yok edeceğini söyledi. Akoy, “11 arkeolojik sit ve 9 koruma alanına doğrudan ya da dolaylı olarak zarar verecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yazılı şikâyette bulunduk ve yakın zaman da dava sürecini başlatacağız” diye konuştu.

Yol yapımı çalışmalarında 19 milyon metreküp hafriyat oluşacağını aktaran Akoy, “Hafriyatın 7 milyon metreküpü dolgu amaçlı olarak projede kullanılacak. Geriye kalan 12 milyon metreküp hafriyat fazlası, yığılan molozun yüksekliğinin 10 metre olması durumunda dahi 175 futbol sahası kadar alana ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. Projede bu hafriyat için ‘ilgili belediyelerin hafriyat döküm sahalarına taşınacaktır’ denilmesine rağmen üç belediyenin de bu büyüklükte hafriyat için döküm alanı bulunmamaktadır. Ayrıca bu projeyi ne Finike Belediyesi ne de Kaş Belediyesi desteklemiyor” dedi.