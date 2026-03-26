Tarihe yön veren eserler Arete’nin 16. yıl sergisinde

Bahar Oganer, Barış Sarıbaş, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Devrim Erbil, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, İbrahim Çiftçioğlu, Mehmet Güleryüz, Mercan Dede, Nuri İyem, Onay Akbaş, Raşit Altun, Yalçın Gökçebağ gibi Türk resmine yön veren ustaların eserleri ile Andre Lanskoy, Andre Masson, Hans Hartung, Miro ve Salvador Dali gibi resmin kült isimlerinin eserleri Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı’ndaki Arete Project’in 16. yıl sergisinde sanatseverlerle buluştu.

16 yıl önce farklı disiplinleri ve dönemleri çok katmanlı, özgür ve eleştirel bir zeminde buluşturma vizyonuyla Emre Sefer tarafından kurulan Arete Project, hafızanın izlerini bir kez daha görünür kılıyor.

KURUMSAL BELLEK VE HAFIZA

Yalnızca bir sanat platformu değil, aynı zamanda sanatı erdemle buluşturan dinamik bir kolektif olan Arete, bu sergisini “kurumsal bellek” temasıyla oluşturdu.

“Sanat dolu on altı yıl” temalı bu özel serginin merkezinde dünya sanat tarihinde yer edinmiş dehalar ve modern Türk resmine yön veren usta isimlerin üretimleri yer alıyor. On altı yıllık hafızanın bu estetik dökümü yalnızca geçmişe saygıyı değil, geleceğe dair yeni keşif ve karşılaşmalar için güçlü bir motivasyonu temsil ediyor.

Arete Project’in 16. yıl temalı özel seçkisi 29 Mart’a kadar Ato Congresium’da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

