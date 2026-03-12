Tarihi alanda sanayi planı!

Bursa Yenişehir’de kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) ilişkin tartışmalar, proje alanında arkeolojik kalıntıların tespit edilmesiyle yeniden gündeme geldi. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16 Şubat 2026 tarihinde verdiği kararla Dereköy ve Menteşe mahalleleri sınırlarında bulunan bazı parseller birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Bizans dönemine ait kalıntıların ve nekropol (antik mezarlık) alanlarının bulunduğu belirtilen bölgede özellikle birinci derece sit statüsündeki alanlarda her türlü yapılaşma yasaklanıyor. Bu alanlarda yalnızca bilimsel kazı ve araştırma çalışmalarına izin veriliyor. Bu durum, planlanan sanayi projesinin akıbetini de tartışma konusu haline getirdi. Koruma Kurulu kararına göre Dereköy ve Menteşe mahallelerinde yapılan incelemelerde Bizans dönemine ait arkeolojik kalıntılar ile nekropol alanlarının bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda proje alanı içinde ve çevresinde yer alan bazı parseller birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Birinci derece arkeolojik sit statüsündeki alanlarda her türlü yapılaşma yasaklanıyor. Yalnızca bilimsel kazı ve araştırma çalışmalarına izin veriliyor. Bu nedenle söz konusu kararın, bölgede planlanan Gıda İhtisas OSB projesinin mevcut planları üzerinde doğrudan etkili olabileceği değerlendiriliyor.

"PLANLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ"

Konuyu gündeme taşıyan Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Erkan Erdem, alınan kararın ardından projenin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Erdem, Karacaali bölgesinde verimli tarım arazilerinin sanayiye açılmasının uzun süredir tartışma yarattığını hatırlattı. Arkeolojik sit kararının bu tartışmayı daha da büyüttüğünü ifade etti.

Erdem şunları dile getirdi: "Gıda İhtisas OSB proje alanı içinde yer alan Dereköy Mahallesi’ndeki bazı parseller arkeolojik sit alanı olduğu için birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescilleniyor. Bu karar, bölgede planlanan sanayi projesinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılıyor."

Erdem, bölgede yalnızca arkeolojik mirasın değil aynı zamanda verimli tarım arazilerinin de risk altında olduğunu belirtti. Erdem şunları ifade etti: "Karacaali’de verimli tarım topraklarının sanayiye açılması zaten kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açmıştı. Şimdi ise proje alanı içinde ve sınırında birinci derece arkeolojik sit alanları tescillenmiş durumda. Hem tarım alanları hem de tarihi değerler risk altına giriyor."

Erdem son olarak yetkililere şu soruyu yöneltti: "Birinci derece arkeolojik sit alanında çivi bile çakılamazken Ticaret Bakanlığı bu bölgede fabrika mı kurmayı planlıyor?"