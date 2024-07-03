Tarihi Anemurium Antik Kenti’ne beton bina: "İnşaatlar durdurulsun!"

Mersin’in Anamur ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Anemurium Antik Kenti’ne beton yapı inşa edilmesi tepki çekti. MERÇED, inşaatların bir an önce durdurulması için çağrıda bulundu.

BirGün / ANAMUR

Mersin’in Anamur ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Anemurium Antik Kenti’ne beton yapı inşa edildi.

Restorasyon ve çevre düzenlemesi gerekçesiyle ziyarete kapatılmasından kısa süre sonra beton yapı inşa edilmesi tepkilere neden oldu.

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED), antik kentin farklı bir noktasına beton döküldüğünü ve 2 bin yıllık kente, ranta yönelik yaklaşımlarla tarihe zarar verecek seviyede işlemler yapıldığını ifade etti.

MERÇED Anamur Temsilciliği Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada, "Anemurium Antik kenti’nde Mehmet tekocak başkanlığındaki kazı heyeti tarafından uzun zamandır sürdürülen restorasyon kapsamındaki, 1. etap çevre düzenlemesi işinin, 1998-2002 yılları arasında Anamur Mamure kalesi tahkimat, onarım ve çevre düzenlemesi işini de yürüten tuba inşaat tic. ve San. ltd. Şirketi tarafından yapımına başlandığını henüz öğrenmiş bulunmaktayız. Anamur Çevre Platformu adlı sayfaya duyarlı bir vatandaş tarafından gönderilen uzaktan çekilmiş fotoğrafları görene kadar kötüye yormadığımız antik kentin ziyarete kapatılması kararının gerekçesinin, önemli kültürel varlıkların bulunduğu antik kentin bir tür rantsal faaliyete açılmak adına betonlaştırmak olduğunu düşünmekteyiz" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Yaklaşık 2 bin yıldır ayakta kalan Anemurium Antik kenti’ndeki kilisenin yakınındaki deniz kıyısında ne amaçla yapıldığını bilmediğimiz betonarme bir inşaata başlanmış ve hatta inşa edilen yapıya kat çıkılmıştır. Ayrıca antik kentin denize bakan güney yamacındaki nekropol alanının alt kısmındaki yolun kenarındaki bir alan da üstüne yapılmak istenen inşaat hazırlığı kapsamında iş makineleriyle düzlenmiştir."

İNŞAATLAR DURDURULSUN

Açıklamada, inşaatların bir an önce durdurulması gerektiği vurgulanırken, şunlar kaydedildi:

"Binlerce yıllık tarihi ve kültürel bir mirasın üzerine beton dökülmesine, çok katlı bina yapılmasına kimlerin, nasıl izin verdiği konusu, bizler dahil, herkes tarafından merak edilmektedir. Buradan yetkililere sesleniyoruz: İzin verdiğiniz bu kötü işin neden ve hangi kararla yapıldığını acilen kamuoyunun bilgisine sunmalısınız. Üzerinde tüm ülke, hatta dünya vatandaşlarının da hakkı olan kültürel ve tarihi mirasın üstüne, hangi yasadan aldığınız yetkiyle ve hangi haklı gerekçeyle beton döktüğünüzü, yapılan inşaatların ne amaçla kullanılacağını kamuoyuna açıklamanızı bekliyor ve bir an önce inşaatların durdurulmasını istiyoruz."