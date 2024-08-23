Tarihi Aspat’ta gecikmeli ÇED iptali kararı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı Aspat Kalesi ve tarihi yerleşkenin bulunduğu bölgede, turizm konaklama tesisi ile toplu konut projesine ilişkin 2020 yılından bu yana yürütülen davada sonunda ‘ÇED gerekli değildir’ kararı Danıştay tarafından iptal edildi. “Ant Yapı” tarafından inşa edilen ve ismi birçok kez değiştirilen "Anthaven" adlı inşaat projesine ilişkin 2018’den bu yana birçok dava açıldı.

İlk dava şirketin, 2018’de Muğla Valiliği’ne yaptığı "Turizm Konaklama Tesisi ve Kapasite Artışı Projesi"ne ilişkin ‘çevresel Etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı verilmesinin ardından geldi. TMMOB tarafından açılan ve Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. TMMOB’nin lehine çıkan rapor sonrasında inşaat durduruldu.

Ancak şirket 2 yıl sonra projeyi büyüterek yeniden ÇED başvurusunda bulundu. Küçük tatil köyü ile başlayan proje, büyük kompleks bir yapıya dönüştürüldü. 2020 Ocak ayında adı değişen projeye ilişkin ikinci kez ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. TMMOB tarafından ikinci kez kararın iptali istemiyle dava açıldı. Davanın açılmasından bir yıl sonra keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, ‘yürütmenin durdurulması’ isteminin ise bundan sonra değerlendirilmesine karar verildi.

ÇED SÜRECİ DAHİ ENGELLENDİ

TMMOB avukatlarından Ferhat Çelepkolu, Aspat'ta yer alan projenin dava süreçlerinin devam etmesine rağmen faaliyetini sürdürdüğünü belirterek “Daha önce verilmiş bir iptal kararı olmasına rağmen şirket hemen yeni proje tanıtım dosyası hazırlayıp ‘ÇED gerekli değildir’ kararı almıştı. Yani ÇED sürecinin dahi işletilmesi istenmiyordu” dedi. Aynı alanda daha önce de mahkemece verilmiş iptal kararı olmasına rağmen 2020 yılında yeniden ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildiğini ifade eden Çelepkolu, dava sürecini şöyle özetledi:

“Açılan davada mahkemeye defalarca projenin çevresel zararlarını ortaya koyan bilirkişi raporları sunuldu. Yargılama devam ederken davanın sonucu beklenmeden 2023 yılında şirket, faaliyet alanını genişleten yeni bir proje hazırladı. Buna da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ÇED gerekli değildir kararı verildi. Önceki tarihli davada defalarca ÇED Gerekli Değildir kararının uygun olmadığını ifade eden raporlar hazırlanmasına rağmen son davada eksik ve yetersiz bilirkişi raporunu iki dava için de hükme esas aldı mahkeme ve davanın reddine karar verdi. Bu yargılama usulüne aleni aykırılık içermekteydi çünkü bir dava için defalarca bilirkişi raporu hazırlatıp sonrasında bunları beğenmedim başka davanın bilirkişi raporunu hükme esas alıyorum diyemezsiniz. İki davanın da temyiz edilmesi neticesinde Danıştay iki kararı da bozup ÇED Gerekli Değildir kararlarını iptal etti.”

FAALİYETLERİN DURDURULMASI GEREK

Son kararların kesin kararlar olduğunu belirten Çelepkolu, başvurulabilecek yargısal başka bir mercii bulunmadığını belirterek “. Şimdi idarece yapılması gereken, iptal edilmiş ÇED kararlarına dayanılarak yürütülen faaliyetlerin durdurulması, bu faaliyete verilen diğer izin ve onayların iptal edilmesi ile birlikte bu şirkete bir daha ÇED izni vermemek olmalıdır” diye konuştu.