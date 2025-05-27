Tarihi bir fabrikanın hafızasında yolculuk

Sercan SİNECAN

Beykoz Kundura ziyaretçilerine zamanın ötesinde bir sergi deneyimi sunuyor. 30 Mayıs Cuma günü saat 19.30’da Beykoz Kundura’da profesyonel rehber eşliğinde gerçekleşecek olan “Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya” sergisi, ziyaretçilere tarihi bir fabrikanın hafızasında yolculuk yapma fırsatı sunuyor.

Beykoz Kundura, cuma, cumartesi ve pazar saat 14.00-18.00 arasında ziyarete açık olan kalıcı sergisinin kapılarını bu kez rehber eşliğinde kolektif belleğe açıyor.

Sergi, Kundura Hafıza arşivinden beslenen ve bir endüstri alanının dönüşüm hikâyesini anlatıyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan sergiyi gezmek isteyen ziyaretçilerin sınırlı kontenjan nedeniyle web sitesi üzerinden önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor.