Tarihi çarşı ranta kurban ediliyor: 169 esnaf tahliye edilecek, 600 kişi işsiz kalabilir

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından inşası 1970 yılında başlatılan ve 1972 yılında yapımı tamamlanan Kemeraltı Çarşısında 169 esnaf ve 600 işçi geçtiğimiz ağustos ayındaki dükkan ihalelerinin iptalinden bu yana sıkıntılı günler yaşıyor.

Evrensel'in haberine göre; Bölge Müdürlüğü, çarşıdaki esnafın ve yüzlerce emekçinin durumunu ve geleceğini düşünmeksizin, vakıf şartnamesine aykırı olarak “Yapım ve onarım karşılığı kiralama” yöntemiyle 30 yıllığına el değiştirmeye hazırlanıyor.

Yapılacak işlem ne kadar “Yapım ve onarım karşılığı kiralama” olarak adlandırılsa da yapılan iş, gizli bir özelleştirme olarak adlandırılıyor.

30 EKİM DEPREMİNDE HASAR ALDI

30 Ekim 2020 tarihindeki Sisam depreminden sonra hazırlanan rapora göre İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, aralarında Salepçioğlu Çarşısının da bulunduğu binalarda “Deprem güçlendirme” ihalesi açılmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen listelerde G7B3G bina kodlu Salepçioğlu İş Hanı, “hasarsız” olarak gösterilerek çarşıda çalışan iş yeri sahipleriyle esnafları ve bu binaya girip çıkan binlerce İzmirlinin hayatını tehlikeye attıkları ortaya çıktı.

‘ÖNCE İHALEYİ İPTAL ETTİLER’

Kemeraltı Çarşı esnafı gibi Salepçioğlu Çarşı esnafının da uygulanan ekonomik politikalardan olumsuz etkilendiği dönemde yaşadıkları tahliye süreci sıkıntılarını bir kat daha artırdı. 20 Ağustos’ta yapılması planlanan ihalenin, 18 Ağustos’ta iptal dilmesiyle sürecin başladığını aktaran Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, “Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede Bölge Müdürü Tahir Emre Can ‘Yıl sonuna kadar sizin tahliye işleminizi bitireceğiz’ ifadesini kullandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 15 kişilik meclisinde İzmir’den temsilci olarak bulunan Mustafa Halit Çelik de ihale sürecinin başladığını söyledi. Esnafımıza tahliye kağıtları gelmeye başlandı.” dedi.

Yaklaşık 600 işçinin de işsiz kalmakla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bilici, “Ülkede yoğun olarak yaşanan işsizliğin yanına yaklaşık 600 işsizin daha eklenmesi anlamına geliyor. Eşleri çocukları ve çarşı esnafının tedarikçi zinciri de düşünüldüğünde binlerce kişi bu sorundan etkilenecek” dedi.

Bir zamanlar 196 esnafın faaliyet yürüttüğü çarşıda, bugün 152 esnafın ancak faaliyetini sürdürmeye çalıştığını belirten Bilici, çarşı esnafına son bir aydır gelen tahliye kağıtlarının ardından zaten durağan olan ticari hayatlarının durma noktasına geldiğini söyledi. Bilici, “Esnafımıza toptancılar mal vermek istemiyor. Çeklerimizi kabul etmiyorlar. ‘Dükkanlarınız kapandı siz çekinizi de ödeyemezsiniz’ diyorlar. Depolarımızda bulunan mallarımızı ortalığa dökmüş durumdayız. 152 esnaf arkadaşımın sorunlarını hep birlikte çözmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız bu soruna tüm yetkililerin çözüm bulmasını bekliyoruz.” dedi.

AVM VE OTEL İDDİASI

Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ’nin (TARKEM) çarşıyla ilgilendiğinin altını çizen Bilici, “Bu şirket, Salepçioğlu Camii’nin imamevinin, 15-20 gün önce TARKEM’e verildiğini öğrendik. Çarşının üst tarafı otel alt tarafı da alışveriş merkezi yapılacakmış. Kemeraltı bölgesini bilen herkes burada otelin işlemeyeceğini bilir. Ankara’da ihale yapılarak 30 yıllığına verilecekmiş. Hepimiz çok iyi biliyoruz burada başka ellerin oyunları var. Bu yapılacak iş öncelikle Kemeraltı Çarşısına ihanet olarak değerlendiriyor ve buranın peşkeş çekildiğini düşünüyorum” dedi.

TEPKİ BÜYÜK

Çarşı esnafı tepkilerini şöyle dile getirdi:

1973 yılından beri faaliyetini sürdüren dükkanda eşiyle birlikte çalışan Aylin Şeker: “İş yerlerimizin tahliye kağıdı bize tebliğ edildi. Konuyla ilgili muhatap bulamıyoruz. Bölge müdürü ile yaptığımız görüşmede bizim yanımızda olacağına dair en küçük bir ifade görmedik. Buranın deprem güçlendirmesi yapılacağı söyleniyor. Bizde diyoruz ki bizimle birlikte yapılsın.”

1997 yılından beri esnaf olan ve 45 yıldır çarşıda olan Hüseyin Arpasu: “Bundan 12 yıl önce de güçlendirme yapılacağı söyleniyordu. Fakat bugüne kadar güçlendirme yapılmadı. Burada önemli olan esnafın mağdur edilmemesi, esnafla birlikte hareket edilmesidir. Esnafın borçları, ödemesi gereken çekleri var. Aralık ayı sonuna kadar boşaltılması isteniyor. Geçen yıl kiralara 5 katı kadar artış yapıldı. Bizim tekrar dükkan bulmamız, hava parası ödeme şansımız yok.”

25 senedir Salepçioğlu’da esnaflık yapan Korhan Aykurt: “Bulunduğumuz dükkanlardan çıktığımızda, bu kadar işletmeye dükkan bulmamamız mümkün değil. Zaten ekonomik olarak darboğazdayız. Açıkça söylemek gerekirse çok zorundayız. Her şeyden önce süreç şeffaf işlemiyor ve yanımızda hiçbir yetkiliyi bulamıyoruz.”

14 yıldır tezgahtarlık yapan Tuğçe Bilici: “Salepçioğlu’da yaşanan tahliyelerin ne olacağı konusunda belirsizlik yaşıyoruz. Yüzlerce çalışanla birlikte biranda işimizi kaybedeceğiz. Hem dükkan sahipleri hem de biz çalışanlar yaşadığımız ekonomik krizde çok zor günler bizi bekliyor. İşsiz kalacağız ve nasıl iş bulacağız bilmiyorum.”

Düğüncü çarşısı olarak bilinen çarşıda 14 yıldır tezgahtarlık yapan 52 yaşındaki Ayfer Pişkin: “Buranın yıkılması dükkanların tahliyesi bizi işsiz bırakır. Emekliliğime 1.5 yıl kaldı işsiz kaldığımda ben nasıl iş bulabilirim. Bu yaştan sonra iş bulmam neredeyse imkansız. Bu hayat şartlarında üniversite mezunları iş bulamazken biz nasıl iş bulacağız.”