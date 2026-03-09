Tarihi davada ilk gün: Mahkeme heyeti salonu terk etmişti, duruşmanın yeniden başlaması bekleniyor

Haber: Kayhan AYHAN & Öncü DURMUŞ

Aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB davasının ilk duruşması Silivri’de başladı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirilirken alkışlarla karşılandı.

Duruşma öncesinde Silivri Kaymakamlığı'nın kararıyla ilçede adeta OHAL ilan edildi. Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülecek duruşma öncesi cezaevi çevresi "özel güvenlik bölgesi" ilan edilirken, basın ve avukat katılımına kısıtlamalar getirildi.

Dava öncesinde Silivri Kaymakamlığı'nın kararıyla ilçede adeta OHAL ilan edildi. 1 km ötede görüntü almak ve herhangi bir basın açıklaması yapmak dahi yasaklandı.

İMAMOĞLU HAKKINDA 2352 YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, İmamoğlu hakkında; doğrudan işlediği öne sürülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)" suçlarıyla birlikte, iddianameye konu toplam 143 eylem kapsamında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan 99’unun "örgüt mensubu" olduğu (1’i örgütün kurucusu ve lideri olduğu iddia edilen şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92’si ise örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanının ise "örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen" konumunda olduğu iddia ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL: BU BİR KUMPAS DAVASIDIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İBB davasını takip etmek için Silivri'ye geldi. Özel duruşma öncesi yaptığı açıklamada "Bu dava bir kumpas davasıdır. Tayyip Erdoğan’ın kendinden sonraki Cumhurbaşkanına ve iktidara yaptığı darbe girişimidir" dedi.

#SonDakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB davasını takip etmek için Silivri'ye geldi: "Bu dava bir kumpas davasıdır. Tayyip Erdoğan’ın kendinden sonraki Cumhurbaşkanına ve iktidara yaptığı darbe girişimidir"https://t.co/fqW4TJF1TM pic.twitter.com/9lqNt3zVbv — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 9, 2026

DİLEK İMAMOĞLU: TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ

Duruşma salonunun önünde Halk TV'ye konuşan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu şunları söyledi: "Tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Bizim istediğimiz şekilde olmalı. “Duruşmaların canlı yayımlansın” dedik. Hala duruşmalar canlı yayımlanabilir. Yapılmamasının sebebini gayet iyi biliyoruz."

Duruşmaya sırasıyla basın mensupları, davayı takip etmek için gelen milletvekilleri, belediye başkanları ve davanın avukatları, yabancı misyon temsilcileri ve tutuksuz sanıklar alındı.

Tutuklu sanıklar duruşma salonuna alınmaya başlandı. Salonda tutuklu sanıklara alkışlarla destek veriliyor.

CANLI BLOG

13.30 | DURUŞMANIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Duruşmanın kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Mahkeme heyeti ve sanıklar henüz duruşma salonuna gelmedi. Bu sırada konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, izleyicilerle konuşarak "Selamlama alkışı dışında kürsüye müdahale etmemede hassas davranalım. Anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.

Duruşma arasında da kısa bir açıklama yapan Özgür Çelik, “Mahkeme heyete ile bir görüşme gerçekleştirdik. Seyircili olarak başlayacak mahkeme. Biz haftalardır hazırlık içindeyiz. Şu an binlerce insan Silivri Dayanışma Merkezi’nde" dedi.

Duruşmaya verilen arada konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik:



"Mahkeme heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdik. Seyircili olarak başlayacak mahkeme. Biz haftalardır hazırlık içindeyiz. Şu an binlerce insan Silivri Dayanışma Merkezi’nde"https://t.co/R749SYe81u pic.twitter.com/bUNomR8vc7 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 9, 2026

12.19 | DURUŞMA SEYİRCİLİ DEVAM EDECEK

Duruşma saat 13.30'da seyircili olarak devam edecek.

11.40 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Heyetin salonu terk etmesinin ardından duruşmaya 13.30'a kadar ara verildi. Aralarında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da yer aldığı CHP heyeti, mahkeme başkanıyla görüştü.

11.20 | MAHKEME HEYETİ, SALONU TERK ETTİ

Sanık avukatları, yandaş Yeni Şafak gazetesinde sanık listesinin yayınlanmasını tepki göstererek avukatlara verilmeyen bu listenin nasıl Yeni Şafak'a sızdırıldığını sordu. Mahkeme Heyeti, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının en son alınmasına karar verdi. Bunun üzerine İmamoğlu’nun söz almak istemesi ve Mahkeme Başkanı'nın izin vermemesi üzerine avukatlar itiraz etti

İzleyicilerden gelen tepkilerin ardından mahkeme başkanı, salonun boşaltılmasını istedi. Mahkeme heyeti kısa süre sonra duruşma salonundan ayrıldı.

11.15 | İMAMOĞLU HAKKINDA ZABIT TUTULDU

İmamoğlu, tartışma üzerine kürsüye çıktı, uyarılara rağmen kürsüye geldiği için hakkında zabıt tutuldu. Hakim, "Bu şekilde yargılamaya devam edemeyiz, lütfen yerinize geçin" dedi. Avukatların itirazı devam ediyor.

11.10 | İMAMOĞLU İLE HAKİM ARASINDA SELAMLAMA TARTIŞMASI

Ekrem İmamoğlu ile hakim arasında 'selamlama' tartışması yaşandı. Hakim, "Şu an söz alma, selamlama zamanı değil" derken salondakiler alkışlarla İmamoğlu'na destek verdi. İmamoğlu, "Söz almak istiyorum bu benim hakkım" derken hakim söz vermedi. Öte yandan hakimin İmamoğlu'na 'sen' diye hitap etmesi de izleyicilerden tepki topladı.

İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasındaki söz alma tartışması: İBB'nin aktardığına göre Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasındaki 'söz alma' ve 'selamlama' tartışması şu şekilde yaşandı: Mahkeme Başkanı: Salondan çıkarmak zorunda kalırız. İmamoğlu: Söz almak istiyorum. Mahkeme Başkanı: Tamam ‘söz almak istiyorum’ dedin, ben de söz vermedim şu an. İmamoğlu: Söz almak istiyorum. Mahkeme Başkanı: Hayır. Devam edemezsin. İmamoğlu: Sayın Hâkim, söz almak istiyorum. Mahkeme Başkanı: Keselim şeyi. Mikrofonu kesin. İmamoğlu: Sayın Hâkim, söz almak istiyorum. (Alkışlar…) Müsaade edin. Size nasıl bir… Mahkeme Başkanı: Ekrem Bey, lütfen yerinize geçin. Ekrem Bey lütfen yerinize geçin. Bu şekilde olmaz. Bakın buranın bir düzeni var. Siz burada, söz hakkı vermeden kalkıp, gelip kürsüye durup bu şekilde konuşamazsınız. İmamoğlu: Hâkim Bey, hüküm kurulurken, burada mağdur edilen insanları ne şekilde bir savunma yapacağı konusunda fikrini almakla yükümlüsünüz Sayın Hâkim. Mahkeme Başkanı: Sanık Ekrem İmamoğlu, kendisine söz hakkı verilmesine… Bu şekil, bu sistem yargılamaya devam edemeyiz. Lütfen yerinize geçin. İmamoğlu: İsterseniz siz, bu süreci çok daha naif, çok daha insanların hakkına hukukuna saygı gösteren bir şekilde devam ettirirsiniz… Mahkeme Başkanı: Biz de o şekilde devam edeceğiz zaten. Bunları daha yargılamaya başlamadan bakın... İmamoğlu: Ne avukatları dinlediniz… Mahkeme Başkanı: Talepleri alacağım. Daha talepleri alma aşamasına geçmedim. İmamoğlu: Hâkim Bey, Hâkim Bey… Avukatlarımızın… Mahkeme Başkanı: Sanık Ekrem İmamoğlu, lütfen yerinize geçin. Ekrem Bey yerinize geçin. Sanık Ekrem İmamoğlu, kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen, kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek… İmamoğlu: Şimdi son cümlemi söylüyorum… Mahkeme Başkanı: Kendisi defaatle uyarılmasına rağmen… İmamoğlu: Ekranın arkasına gizlenmeyin… Mahkeme Başkanı: Ekranın arkasına gizlendiğim yok. Mikrofon, mikrofon gelmiyor, o nedenle buradayım. Bizim gizlendiğimiz bir durum yok Ekrem Bey. İmamoğlu: Lütfen iyi idrak edelim… Mahkeme Başkanı: Defaatle uyarılmasına rağmen, konuşmaya devam etti. Kendisine yerine geçilmesi söylenmesine rağmen… İmamoğlu: İnsanların kendini savunma düzenine dair, burada üç bin yıla yakın yargılama yapılırken, hakkımızı hukukumuzun ne şekilde ifade edileceğini dinleyerek karar verilmesini talep ediyoruz. Saygılı davranın. Yüce Türk yargısına ve Türk milletine saygılı davranın. Olur mu böyle şey. Ben yine söz alacağım… Mahkeme Başkanı: Sanık Ekrem İmamoğlu, yerinize geçin. Şu an yaptığınız heyete saygısızlık. Yerinize geçin. Komutanım, komutanım beklemeyelim. İzleyici bölümünü boşaltalım. İzleyici bölümü boşaltıldıktan sonra sayın avukatım söz hakkı vereceğim. Geleceğim, dinleyeceğim. Salonu boşaltalım. İzleyici bölümü boşaldıktan sonra söz hakkı vereceğim. Israrla bu şekilde bakın, bu şekilde yargılama yapılmaz. İmamoğlu: (Bağırarak) Sen yargılamaya gelmedin buraya. Öyle kaçarak çıkamazsın. Kaçarak çıkamazsın. Sen yargılamaya gelmedin.

11.05 | TUTUKSUZ SANIKLAR İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMAYACAK

Davanın hakimi, ilk celsede tutuklu sanıkların, ikinci celsede tutuksuz sanıkların savunmalarının alınacağını söyledi. Bir buçuk aylık bir program yaptıklarını belirten hakim, tutuksuz sanıkların için yakalama kararı çıkartılmayacağını belirtti. Hakim, nisan ayına kadar haftada dört gün duruşma yapılacağını bildirdi. Mahkeme başkan, yargılamanın ses veya görüntü kaydının bir yere düşmesi halinde yargılamayı seyircisiz yapacağını söyledi. Tutuklu sanıkların selamla konuşması isteği mahkemece reddedildi.

11.00 | İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirildi. İmamoğlu, salonda alkış tufanıyla karşılandı. Salondaki görevliler sanıkları izleyicilere el sallamamaları yönünde uyardı. İzleyiciler bu uyarıya alkışlayarak tepki gösterirken, sanıklara "Sizi seviyoruz" diyerek seslendiler. İzleyiciler sanıklara "İstanbul ve Cumhuriyetin muhafızları, sizlerle gurur duyuyoruz" şeklinde seslendi.

10.45 | SANIKLAR SALONA GETİRİLİYOR

Davada yargılanan tutuklu sanıklar Buğra Gökce, Aykut Erdoğdu, Murat Ongun, Murat Çalık, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan duruşma salonuna getirildi. Sanıklar salonda alkışlarla karşılandı.

HEDEF 12 YIL YARGILAMA

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilan ettiği "Yargılama Hedef Süre Formu"nda, yargılamanın azami 4 bin 600 günde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. Bu süre yaklaşık 12,5 yıla denk geliyor. Formda, "Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan sebeplerden meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak bu hususlara hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

SİLİVRİ'DE OHAL İLANI

Yargılama öncesi Silivri’de bir “OHAL” ilan edilmiş durumda. 1 ay boyunca cezaevi yerleşkesinin 1 kilometre çapında gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması yapmak ses ve görüntü kaydı almak valilik kararıyla yasaklandı.

Davayı yalnızca 25 basın mensubu salonda takip edebilecek.

DURUŞMAYI TAKİP EDENLER

Davanın ilk duruşmasının ilk gününü; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Gökçe Gökçen, Burhanettin Bulut, Güldem Atabay, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Evrim Rızvanoğlu, Serkan Özcan, CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Dilek İmamoğlu, Selim İmamoğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu salonda takip ediyor.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında yer aldığı bazı baro başkanları da duruşmada hazır bulundu.

"SAVUNMA YAPMAYACAĞIM"

İmamoğlu duruşma öncesi verdiği son mesajda “Bir yıl sonunda duruşma aşamasına geldik. Bir yıldır haksız yere tutsak haldeyiz. Yarın mahkeme salonunda olacağız ve ben savunma yapmayacağım, yargılayacağım” dedi.

HER HAFTA 4 GÜN DEVAM EDECEK

Duruşmalar Nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü devam edecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapılacak ardından da iddianamenin özeti okunacak. Daha sonra sanıkların savunmalarına geçilecek.