Tarihi eser hırsızlarına suçüstü: 5 'defineci' gözaltına alındı

Bartın'da ormanlık alanda define ararken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kurucaşile ilçesine bağlı Kaleköy köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan kontrollerde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 şahıs suçüstü yakalandı.

Kazı yapılan bölgede 4 adet av tüfeği, çok sayıda av tüfeği fişeği ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.