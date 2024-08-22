Tarihi Gar’da ağaç kalmadı

Ankara’nın Ulus ilçesinde bulunan tarihi gar, 30 Ekim 1937’de hizmete açıldı. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Başkent’in giriş kapısı olarak kullanılan tarihi Ankara Garı, AKP iktidarında darbe üstüne darbe yedi. 2016 yılında, Yap-İşlet-Devret modeli ile Kolin-Cengiz-Limak ortaklığına inşa ettirilen Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın gölgesinde bırakılan tarihi gar, yıllar itibarıyla giderek daha da atıl duruma getirildi.

Cumhuriyet tarihe tanıklık eden ve Ankara’nın simgesi haline gelen tarihi Ankara Garı’na vurulan darbelere bir yenisi daha eklendi. Ankara Garı’nın ön bölümünde bulunan ve “Gar’ın ön bahçesi” olarak değerlendirilen alandaki ağaçların bir gece ansızın kesildiği öğrenildi.

AKP’NİN ANLAYIŞI

Kesilen ağaçlardan boşalan yere, elektrikli araçlar için şarj istasyonu kuruldu. CHP Milletvekili Ulaş Karasu, tarihi garın ön bahçesine elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulmasına tepki gösterdi. Garın, Cumhuriyet’in mirası olduğunun altını çizen Karasu, şunları söyledi:

“AKP’nin çevre ve doğaya bakışının tipik bir örneğini yaşıyoruz. Tarihi gar binasının önündeki ağaçları, elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonu için bir gecede feda ettiler. Ağaç kesip, üzerine beton döktüler. Oysa içinde Gar Gazinosu, lojmanı, idari birimleri ve etkinlikleriyle bir gar kültürü simgesi olmuş olan bu yapı, hem demiryolu mirasının hem de ulusun kimliğinin sürekliliği açısından varlığını devam ettirmesi ve korunması son derece önemlidir. Çevreye duyarlı elektrikli araçlar için kurulacak şarj istasyonları da elbette önemlidir, ancak o çevrede kurulacak yer bitti de bula bula tarihi özelliği olan, tarihe tanıklık etmiş gar binası önü mü seçildi?”

Tarihi Ankara Garı’nın, “İktidarın rant kaygısı taşıyan ideolojik bakışı çerçevesinde YHT Garı’nın devasa ölçeği altında ezildiğini belirten Karasu, yaşananları TBMM gündemine de taşıdı. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

• Tarihi Ankara Garı’nın önünde kesilen ağaçların tahmini yaşı, miktarı ve türleri nedir? Ağaçların kesilmesi yerine nakillerinin yapılması neden düşünülmemiştir?

• Kesilen ağaçlar için herhangi bir kurumdan izin alınmış mıdır? Alınmış ise hangi kurumdan alınmış, başvurusu ne zaman sonuçlanmıştır?

• Ağaçların kesimiyle oluşturulan yeni şarj istasyonunun projesi ne zaman yapılmıştır? Maliyeti nedir?

• Elektrikli araç şarj istasyonları genellikle alışveriş merkezleri, otoparklar ve halka açık diğer alanlarda bulunmaktadır. İstasyonlarının yerinin navigasyon sistemleri aracılığıyla kolayca bulunabileceği de dikkate alındığında, bölgede daha farklı bir yer seçimi neden yapılmamıştır?