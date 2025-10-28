Tarihi garda hukuksuz işten çıkarma

Bilge Su YILDIRIM

İstanbul’da bulunan tarihi Sirkeci Garı’nın restorasyonunda çalışan 30 restoratör ve konservatör, 24 Ekim’de işten çıkarıldı. Cuma günü yemek molalarının ardından Gar’a dönen restoratör ve konservatörler, tarihi garın restorasyon ihalesini alan Nazal İnşaat’ın işlerine son verdiğini öğrendi. Gar’da çalışan 30 restoratör ve konservatör de işten çıkarılan arkadaşlarına destek olmak için istifa etti.

İşten çıkarılan bir restoratör BirGün’e konuştu. Çalışanlara iletilen bir isim listesiyle işlerine son verildiğini söyleyen restoratör şu ifadeleri kullandı: “61 kişilik ekipten benimle birlikte 17 kişinin bir anda işine son verildi. Firma çalışanı Tayfun Koç bize yolladığı isim listesinde adı olanları yanına çağırarak şirketin küçülmeye gideceği gerekçesini sundu. Ama aynı firma daha 20 gün önce işe alım yaptı. Çünkü projenin teslim tarihi Ekim 2026. Yetişmesi için personel sayısını artırdılar, hatta bize çalışan sayısının daha da artacağını söylemişlerdi ama ne hikmetse Koç işe başlayınca bu durum değişti.

İşine son verilen meslektaşlarım arasında ikisi ekip şefi olmak üzere çok tecrübeli arkadaşlar var. Aynı şekilde yarı zamanlı çalışan, yani hem okula giden hem de işe gelen genç arkadaşlar da mevcut. Neden biz diye sorduğumuzda ‘Devamsızlığınız çok, maaşınız yüksek, performansınızı karşılamıyor’ yanıtını aldık. Oysa hiçbirimizin devamsızlığı yok. Kaldı ki olsa bile önce sözlü uyarı, daha sonra yazılı tutanak gibi yasal prosedürleri işletmediler. Yüksek maaş meselesine gelince restorasyon sektöründe yüksek maaş diye bir kavram zaten yok.”

Restoratör, projede mobbing ve kötü muameleye maruz kaldıklarını aktararak şunları söyledi: “Ofis personellerinin biz saha personellerine gösterdiği tavır çok aşağılayıcı. Oysa saha ekibi olmadan şantiye durur, iş ilerlemez. Ama asla görülmeyen, sürekli değersizleştirilen de hep biz oluyoruz. Biz böyle bir muameleyi hak etmiyoruz. Şantiyedeki aksamalara, düzensizliklere hep sabrettik, ekip olarak özveriyle çalışmaya devam ettik. Karşılığı bu olmamalıydı. Hak mücadelemizi sürdüreceğiz.”

FİRMAYA BAKANLIKTAN 432 MİLYON TL

Tarihi garın restorasyon ihalesinin gittiği Nazal İnşaat ise yandaşlığıyla tanınıyor. Nazal İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özge bir dönem Kahramanmaraş AKP İl Başkanlığı’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen ihalenin sonucunda Sirkeci Garı restorasyon projesini alan Nazal İnşaat, bu projeden 107 milyon 746 bin TL alacak. Öte yandan Sirkeci Garı, Bakanlığın firmaya verdiği ilk ihale de değil. Firma bugüne dek Sirkeci dahil Bakanlıktan 432 milyon TL değerinde 7 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerden biri de “Aspendos Antik Kenti Karşılama Merkezi Ve Çevre Düzenleme İşi ile Meryem Ana Kilisesi Restorasyonu”ydu.