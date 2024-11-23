Tarihi geçmiş bebek maması satan zincir market şubesi mühürlendi

Alanya'da, son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş bebek maması, ekmek türevleri, tatlı, cips ve birçok gıda ürünü sattığı tespit edilen zincir market şubesi, encümen kararıyla 3 gün süreyle mühürlenerek, cezai işlem uygulandı.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gerçekleştirdiği zincir market denetimlerinde bir şubenin son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürün sattığını tespit ederek tutanak tuttu. Ekiplerce yapılan denetimde, tarihi geçmiş ekmek türevleri, bebek maması, ceviz, Kıbrıs tatlısı, galeta, cips ve makarna sosunun rafta satışına devam edildiği tespit edildi.

3 GÜN SÜREYLE TİCARİ FAALİYETLERİ DURDURULDU

Ekiplerin tespiti sonrası hazırlanan tutanak, Alanya Belediyesi Encümen Toplantısı'nda görüşüldü.

İşletmeye, tarihi geçmiş ve bozulmuş ürün satmaktan "Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği" kapsamında idari para cezası verilmesine ve 3 gün süreyle ticari faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

İşletmeye giden zabıta ekipleri mühürleme işlemini gerçekleştirdiler.





