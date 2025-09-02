Tarihi geçmiş serum iddiası

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tarihi geçmiş kan tüpleri, serum setleri ve kan gazı iğnelerinin kullanıldığı iddiaları tepkilere neden oldu. Genel Sağlık İş Sendikası, bu işin takipçisi olacaklarını belirterek "Bu rezalete tepki gösteren sağlık emekçilerine ise yönetim tarafından verilen yanıt utanç vericidir: ‘Boş verin, kullanın, bir şey olmaz!’ Bizler boş veremeyiz. Biz toplum sağlığını size rağmen koruyacağız" açıklamasını yaptı.

BOŞVERİN, KULLANIN

Söz konusu iddiaları gündeme getiren Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, ‘‘Sağlık hizmeti sunumunda liyakatsizliğe, iş bilmezliğe, sorumsuzluğa artık tahammülümüz kalmamıştır. Toplum sağlığını hiçe sayan bu iktidar döneminde; görevlendirdikleri yetkililerin elinde oyuncak edilen sağlık hizmeti sunumunu hayretle seyretmek durumunda bırakılıyoruz" diye tepki gösterdi.

İnsan hayatının her geçen gün daha da tehlike altında kaldığını söyleyen Uğur, şu iddialarda bulundu: ‘‘Sağlık hizmeti verilen kamu kurum ve kuruluşlarında koltuklarını yandaş sendikaların desteğiyle elde eden, övündüğü yanı iktidara ‘yakın’ olmak olan yöneticiler olduğu sürece insan hayatı her geçen gün daha da tehlike altında kalmaktadır. Son skandal Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanmaktadır. Sağlık emekçilerinden gelen bilgilere göre hastanede tarihi geçmiş kan tüpleri, serum setleri ve kan gazı iğneleri kullanılmaktadır! Bu rezalete tepki gösteren sağlık emekçilerine ise yönetim tarafından verilen yanıt utanç vericidir: ‘Boş verin, kullanın, bir şey olmaz!’ Bizler boş veremeyiz. Biz toplum sağlığını size rağmen koruyacağız. Sendika olarak buradan sesleniyoruz: Halkın sağlığı, liyakatsizlerin deneme tahtası değildir! Bu iş bilmez yönetim anlayışının takipçisi olacağız.’’

∗∗∗

HASTALAR TEDİRGİN

Ortaya atılan benzer iddialar geçmişte de gündeme geldi. Hastaları tedirgin eden bu iddialardan bazıları şöyle:

• Koronavirüs pandemisi döneminde hastalara son kullanma tarihi geçmiş favipiravir ilaçlarının verildiği iddia edilmişti.

• Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yatan hastalara son kullanım tarihleri geçen ve üzerlerine yeni tarihli etiketlerin yapıştırıldığı iğnelerin yapıldığı iddia edilmişti.

• İstanbul’da engelli diş hastalarına tarihi geçmiş anestezi ilacı verildiği iddiası gündeme gelmişti. CHP’li Murat Emir, iddiaları TBMM’ne taşımış ve dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Tarihi geçen ilaçlar halen kullanılıyor mu?” diye sormuştu.