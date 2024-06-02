Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 2024 Challenge Gallipoli sona erdi

Türkiye Triatlon Federasyonu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Challenge Family iş birliğiyle düzenlenen 2024 Challenge Gallipoli sona erdi.

Dünyanın en büyük triatlon organizasyonu markalarından Challenge Family'nin Türkiye'deki ikinci yarışı olan 2024 Challenge Gallipoli, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda tarih ve doğayla iç içe parkurlarda gerçekleştirildi.

367'si bireysel, 144'ü takım sporcusu olan triatletler, zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Dünyanın en iyi triatletlerinin de katıldığı organizasyonda sporcular, Saros'ta 1,9 kilometrelik yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşu parkurlarını tamamladı.

Kadınlarda 25-39 yaşta Simay Ateş, 30-34 yaşta Özge Uzun, 35-39 yaşta İrem Görmüş, 40-44 yaşta Lena Norenko, 45-49 yaşta Zeren Yılmaz Karaosmanoğlu, 50-54 yaşta Cevlan Ertuğrul birinci oldu.

Erkeklerde 20-24 yaşta Mark Vysotskii, 25-29 yaşta İlker Kokce, 30-34 yaşta Behzad Nobaripur, 35-39 yaşta Bahadır Tama, 40-44 yaşta Onur Oben Akkaynak, 45-49 yaşta Oleg Astanin yarışmayı birinci tamamladı.

Takımlarda ise karışıkta Fişşekspor, kadınlarda Rise Performance, erkeklerde İstanbul Triatlon Sports Club birinciliği elde etti.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya tarafından takdim edildi.