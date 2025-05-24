Tarihi geri dönüş: Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu

İngiltere Championship'te play-off finalinde Sheffield United'ı 1-0 geriden gelerek 90+5. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Sunderland, Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

Sheffield United, 25. dakikada Tyrese Campell'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi önde tamamladı.

Maçın büyük bölümü Sheffield United'ın üstünlüğüyle geçilirken 76'da Eliezer Mayenda, Sunderland adına beraberliği sağladı.

Sunderland'a galibiyeti ve bir üst ligi getiren gol ise 90+5. dakikada Tom Watson'dan geldi.

Böylece Sunderland, Premier Lig'e bu sezon yükselen üçüncü takım oldu.

Daha önce Leeds United ve Burnley, Premier Lig'e yükselmeye hak kazanan takımlar olmuşlardı.