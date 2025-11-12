'Tarihi görüşme'den görüntüler: Trump, Colani'nin üstüne parfüm sıktı, "Kaç eşin var?" diye sordu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Oval Ofis'teki tarihi toplantıda Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı ve El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Muhammed Colani'ye (Ahmed Şara) "Kaç eşin var?" diye sordu. Görüşmeye damga vuran bir diğer görüntü ise Trump'ın hem Colani'ye hem de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye parfüm sıkması oldu.

Colani, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetlisi olarak Beyaz Saray'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye yaptırımlarının kaldırılması ve bölgesel meselelere kadar birçok konunun ele alındığı bildirildi.

Görüşmenin sonuçları tartışılmaya devam etse de kamuoyunun gündemine Trump'ın protokol dışı anları oturdu. Trump’ın "Kaç eşin var?" sorusuna Colani'nin "Bir" yanıtı vermesinin ardından Trump'ın "Asla emin olamayız" demesi ve ardından gülüşmeleri sosyal medyada gündem oldu.

Ayrıca Trump'ın hem Colani'ye hem de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye parfüm sıktığı anlar da görüntülendi.