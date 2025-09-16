Tarihi İbrice Limanı’na inşaat darbesi

Haber Merkezi

Edirne Keşan’daki Mecidiye Köyü sınırları içinde bulunan tarihi İbrice Limanı’nın “İbrice Dalış Merkezi” adıyla turizme açılması ve okullara barınma sağlanması amacıyla inşaat faaliyeti yapılması tepki çekti. Keşan Kent Konseyi Kent, Çevre ve Ekoloji Meclisi Yürütme Kurulu, ‘‘Tarihi değerlerimizin göz göre göre yok ediliyor’’ açıklamasını yaptı.

Edirne Valiliği’ne ve tüm yetkili kurumlara açık çağrıda bulunulan açıklamada ‘‘Limanın dalış turizmine açılması, eğitim ve etkinliklerin yapılması gurur vesilesidir. Ancak son dönemde bölgede yürütülen faaliyetler, tarihimize ve kültürel mirasımıza ağır zararlar vermektedir. Antik Çağ’dan günümüze kadar yaşamış bir limanın, dalış okullarına barınma sağlamak amacıyla kontrolsüz inşaat faaliyetlerine açılması kabul edilemez’’ denildi.

Kazılar sırasında gün yüzüne çıkarılan 1500 yıllık üç adet Pitos’un korunması ve müzeye kazandırılması gerektiği ancak “su küpü” denilerek içine beton döküldüğü kaydedilen açıklamada özetle şöyle devam edildi: ‘‘Bu, yalnızca bölge tarihine değil, insanlık tarihine de yapılmış bir ihanettir. Bölgede yapılan hafriyat sırasında Geç Antik Çağ’a ait olduğu belirlenen bir duvar da tahrip edilmiştir. Uzman görüşleri ve halkın tanıklıkları ile sabit olan bu durum, tarihi değerlerimizin göz göre göre yok edildiğinin açık kanıtıdır. 2023’te aynı köy sınırları içindeki ‘İtalyan Koyu’nda başlatılan kale kazıları 2024 ve 2025 yıllarında izinsiz bırakılmıştır. Kültürel mirasın korunması için yapılması gereken arkeolojik çalışmalar durdurulurken; aynı bölgede prefabrik binalar için kazı yapılmasına izin verilmiştir. Yetkililere soruyoruz. Bu bölge arkeolojik sit alanı statüsünde iken, inşaat ve yerleşim izni hangi kurumlar ya da kişiler tarafından verilmiştir? İzinlerin dayandığı hangi bilimsel raporlar vardır? Varsa, kamuoyu ile neden paylaşılmamaktadır? Bu açık ihlaller, ilgili makamlara ve basına bildirilmesine rağmen neden önlem alınmamıştır?"

Açıklamada, İbrice Limanı ve Saros Körfezi çevresinin bütün olarak “Tarihi Sit Alanı” ilan edilmesi ve koruma altına alınması gerektiği vurgulandı.